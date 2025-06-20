https://ria.ru/20250620/putin-2024294361.html

Миру нужна новая модель развития заявил, Путин

Миру нужна новая модель развития заявил, Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Миру нужна новая модель развития заявил, Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:42:00+03:00

2025-06-20T16:42:00+03:00

2025-06-20T17:14:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

экономика

россия

новый миропорядок

колониализм

многополярность

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма."Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит", - сообщил Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, новый миропорядок, колониализм, многополярность, в мире