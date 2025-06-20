https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:31:00+03:00

2025-06-20T16:31:00+03:00

2025-06-20T17:55:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

пмэф-2025

экономика

технологии

россия

владимир путин

общество

валюта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024285202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61df83aacd571075cc3d5b8356811abd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля."Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, технологии, россия, владимир путин, общество, валюта, рубль, цифровой рубль