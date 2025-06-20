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Путин призвал частный бизнес увеличить вложения в исследования и разработки

Путин призвал частный бизнес увеличить вложения в исследования и разработки - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал частный бизнес увеличить вложения в исследования и разработки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:29:00+03:00

2025-06-20T16:29:00+03:00

2025-06-20T17:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,."К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: объем вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60 процентов Путин: объем вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60 процентов 2025-06-20T16:29 true PT1M39S

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экономика, россия, технологии, владимир путин, бизнес, исследования