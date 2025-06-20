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У России есть успешные примеры электронных площадок, заявил Путин

У России есть успешные примеры электронных площадок, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

У России есть успешные примеры электронных площадок, заявил Путин

Россия имеет успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия имеет успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ, заявил президент РФ Владимир Путин."В отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, у России есть хорошие примеры собственных успешных электронных площадок. Это реальное весомое достижение отечественного бизнеса, которым, безусловно, можно гордиться. Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики"Прошу Государственную думу ускорить принятию данного законопроекта", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: у России есть примеры собственных успешных электронных площадок Путин: у России есть примеры собственных успешных электронных площадок 2025-06-20T16:28 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, экономика, технологии, владимир путин