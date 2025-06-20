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Путин поручил подготовить стратегию развития креативной экономики

Путин поручил подготовить стратегию развития креативной экономики - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поручил подготовить стратегию развития креативной экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт соответствующего... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:12:00+03:00

2025-06-20T16:12:00+03:00

2025-06-20T17:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт соответствующего федерального проекта в этой сфере."В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счёт", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, технологии, владимир путин