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Путин обозначил цель по снижению уровня бедности в России

Путин обозначил цель по снижению уровня бедности в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин обозначил цель по снижению уровня бедности в России

Уровень бедности в РФ был 29% в 2000 году, наша цель — снизить его до пяти на основе повышения производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

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2025-06-20T16:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Уровень бедности в РФ был 29% в 2000 году, наша цель — снизить его до пяти на основе повышения производительности труда, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллиона человек — это 10,5 миллиона человек. Но, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать: до семи процентов сокращать и далее до пяти", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин о снижении уровня бедности в России Путин о снижении уровня бедности в России 2025-06-20T16:10 true PT0M48S

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россия, экономика, владимир путин, общество