https://ria.ru/20250620/putin-2024273630.html

Путин пообещал стимулировать создание новых рабочих мест

Путин пообещал стимулировать создание новых рабочих мест - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пообещал стимулировать создание новых рабочих мест

Россия будет стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:05:00+03:00

2025-06-20T16:05:00+03:00

2025-06-20T17:02:00+03:00

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы намерены и дальше через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу. Для этого будем стимулировать создание более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное – в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика, технологии, трудоустройство, общество