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Путин призвал давать молодежи и пожилым возможность карьерной реализации

Путин призвал давать молодежи и пожилым возможность карьерной реализации - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал давать молодежи и пожилым возможность карьерной реализации

Молодежь и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовывать карьерные возможности в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:00:00+03:00

2025-06-20T16:00:00+03:00

2025-06-20T16:59:00+03:00

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Молодежь и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовывать карьерные возможности в РФ, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан. Для этого и для того, чтобы и молодежь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, россия, экономика, владимир путин, трудоустройство, пенсионеры, пожилые