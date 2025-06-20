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Путин оценил инфляционную динамику в России

Путин оценил инфляционную динамику в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил инфляционную динамику в России

Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:57:00+03:00

2025-06-20T15:57:00+03:00

2025-06-20T17:01:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

владимир путин

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России. Это позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владимир путин, инфляция