https://ria.ru/20250620/putin-2024266292.html

Российская экономика становится более качественной, заявил Путин

Российская экономика становится более качественной, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Российская экономика становится более качественной, заявил Путин

Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний экономика России становится более качественной и сложной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:55:00+03:00

2025-06-20T15:55:00+03:00

2025-06-20T16:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний экономика России становится более качественной и сложной, заявил президент России Владимир Путин."Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов и управленцев. Благодаря их инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной сложной и многогранной", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2025

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россия, экономика, владимир путин, производство