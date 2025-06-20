https://ria.ru/20250620/putin-2024265601.html

Путин оценил рост ВВП России

Путин оценил рост ВВП России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил рост ВВП России

Российская экономика в последние два года несмотря на сложный внешний фон росла темпами выше среднемировых, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:54:00+03:00

2025-06-20T15:54:00+03:00

2025-06-20T17:01:00+03:00

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российская экономика в последние два года несмотря на сложный внешний фон росла темпами выше среднемировых, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на сложный внешний фон ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2025

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россия, экономика, владимир путин, ввп