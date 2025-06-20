https://ria.ru/20250620/putin-2024138306.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 20.06.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (79,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,3% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:02:00+03:00
2025-06-20T11:02:00+03:00
2025-06-20T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство (79,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,3% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Большая часть (79,9%) респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 15,7% респондентов. Кроме того, 77,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,1%. Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют - 18,4%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, 19% сказали, что не доверяют ему, согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,6% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20250523/opros-2018599566.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,9% россиян, 77,3% одобряют его деятельность