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Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года

Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года

Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:23:00+03:00

2025-06-20T10:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском съезде преподавателей в августе 2025 года, сообщил РИА Новости "на полях" ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сейчас по поручению президента ведется глобальная работа по созданию Стратегии развития образования всех уровней. И в августе этого года на Всероссийском съезде преподавателей она будет представлена президенту", - сказал Чернышенко. Он добавил, что стратегия предусматривает огромное количество нововведений и улучшений в системе образования страны. "Все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества - учителей и экспертов - будет тщательно проработано и закреплено в стратегии", - заключил вице-премьер РФ. В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование