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Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:23 20.06.2025 (обновлено: 10:52 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года
Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:23:00+03:00
2025-06-20T10:52:00+03:00
пмэф-2025
общество
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дмитрий чернышенко
владимир путин
социальный навигатор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском съезде преподавателей в августе 2025 года, сообщил РИА Новости "на полях" ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сейчас по поручению президента ведется глобальная работа по созданию Стратегии развития образования всех уровней. И в августе этого года на Всероссийском съезде преподавателей она будет представлена президенту", - сказал Чернышенко. Он добавил, что стратегия предусматривает огромное количество нововведений и улучшений в системе образования страны. "Все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества - учителей и экспертов - будет тщательно проработано и закреплено в стратегии", - заключил вице-премьер РФ. В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года

Чернышенко: стратегию развития образования представят Путину в августе 2025 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском съезде преподавателей в августе 2025 года, сообщил РИА Новости "на полях" ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас по поручению президента ведется глобальная работа по созданию Стратегии развития образования всех уровней. И в августе этого года на Всероссийском съезде преподавателей она будет представлена президенту", - сказал Чернышенко. Он добавил, что стратегия предусматривает огромное количество нововведений и улучшений в системе образования страны.
"Все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества - учителей и экспертов - будет тщательно проработано и закреплено в стратегии", - заключил вице-премьер РФ.
В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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06:30
 
ПМЭФ-2025ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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