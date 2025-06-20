https://ria.ru/20250620/putin--2024228940.html

Путин проводит серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ

Путин проводит серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Путин проводит серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ

Президент Владимир Путин проводит серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:36:00+03:00

2025-06-20T14:36:00+03:00

2025-06-20T15:19:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

опек

бахрейн

китай

россия

москва

хамад бен иса аль халифа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин проводит серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства пообщался с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой.Основные заявления президента:Собеседник Путина, со своей стороны, поблагодарил Россию за усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.После этой встречи президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Как подчеркивали в Кремле:Затем президент проведет переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023984908.html

бахрейн

китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна. 2025-06-20T14:36 true PT0M38S

Длинные очереди на ПМЭФ перед пленарной сессией с Путиным Длинные очереди образовались на ПМЭФ на пленарную сессию с Путиным, которая начнется в ближайшее время. 2025-06-20T14:36 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, опек, бахрейн, китай, россия, москва, хамад бен иса аль халифа