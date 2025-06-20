https://ria.ru/20250620/primore-2024084790.html

Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье

Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 20.06.2025

Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье

Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые с 1970-х годов, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:49:00+03:00

2025-06-20T05:49:00+03:00

2025-06-20T09:11:00+03:00

хорошие новости

остров змеиный

россия

корейский полуостров

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые с 1970-х годов, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". "Краснокнижный амурский горал обнаружен учёными в Уссурийском заповеднике на юге Приморья. Ранее одно из самых редких копытных в мире здесь официально фиксировали только в 1970-х по следам жизнедеятельности. В этот раз скрытного козлика впервые удалось снять на фотоловушку, что может говорить о начале возвращения горала в заповедник", - говорится в сообщении. Появление амурского горала было зафиксировано в Уссурийском заповеднике на горе Змеиная, самой высокой точке заповедника. Последний раз горного животного наблюдали здесь ещё в конце 1970-х годов. По мнению специалистов, горал пришёл с соседних территорий, чтобы оценить пригодность местности для жизни. Подходящий для его обитания рельеф в заповеднике соответствует на этой горе. "Горал действительно официально не отмечался в Уссурийском заповеднике около 50 лет. Кроме того, по совокупности причин ему сложно закрепиться в хвойно-широколиственных формациях", - сообщил научный сотрудник Горнотаёжной станции имени В.Л. Комарова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Маслов. Среди таких причин, отметил Маслов, чрезмерная высота снежного покрова, крайне ограниченное число участков с подходящим скальным рельефом, а также присутствие потенциально опасных хищников — тигра, рыси, харзы и хищных птиц, таких как беркут, орлан и хохлатый орёл. Также нельзя исключать влияние человеческой деятельности. Как отмечают специалисты, гора Змеиная и её окрестности в перспективе могут стать постоянным местом обитания группы этих редких животных. Самым распространённым копытным в заповеднике является пятнистый олень, который встречается повсеместно. Кроме того, здесь обитают изюбрь, косуля и кабан. На вершине пищевой цепи находятся дальневосточный леопард и амурский тигр. Амурский горал – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый. Вид распространен в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове и Дальнем Востоке России. Долгое время на горала охотились ради его "особенных, волшебных" свойств, применяемых в восточной медицине. Даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные не известна. Во всем мире, предположительно, всего около 1,5 тысячи особей. Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на "Земле леопарда".

https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html

https://ria.ru/20250224/primore-2001192526.html

остров змеиный

россия

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

остров змеиный, россия, корейский полуостров, российская академия наук