Рейтинг@Mail.ru
Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:49 20.06.2025 (обновлено: 09:11 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/primore-2024084790.html
Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье
Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 20.06.2025
Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье
Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые с 1970-х годов, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:49:00+03:00
2025-06-20T09:11:00+03:00
хорошие новости
остров змеиный
россия
корейский полуостров
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024099126_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_93d470303e42f7410f862fba8b11b684.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые с 1970-х годов, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". "Краснокнижный амурский горал обнаружен учёными в Уссурийском заповеднике на юге Приморья. Ранее одно из самых редких копытных в мире здесь официально фиксировали только в 1970-х по следам жизнедеятельности. В этот раз скрытного козлика впервые удалось снять на фотоловушку, что может говорить о начале возвращения горала в заповедник", - говорится в сообщении. Появление амурского горала было зафиксировано в Уссурийском заповеднике на горе Змеиная, самой высокой точке заповедника. Последний раз горного животного наблюдали здесь ещё в конце 1970-х годов. По мнению специалистов, горал пришёл с соседних территорий, чтобы оценить пригодность местности для жизни. Подходящий для его обитания рельеф в заповеднике соответствует на этой горе. "Горал действительно официально не отмечался в Уссурийском заповеднике около 50 лет. Кроме того, по совокупности причин ему сложно закрепиться в хвойно-широколиственных формациях", - сообщил научный сотрудник Горнотаёжной станции имени В.Л. Комарова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Маслов. Среди таких причин, отметил Маслов, чрезмерная высота снежного покрова, крайне ограниченное число участков с подходящим скальным рельефом, а также присутствие потенциально опасных хищников — тигра, рыси, харзы и хищных птиц, таких как беркут, орлан и хохлатый орёл. Также нельзя исключать влияние человеческой деятельности. Как отмечают специалисты, гора Змеиная и её окрестности в перспективе могут стать постоянным местом обитания группы этих редких животных. Самым распространённым копытным в заповеднике является пятнистый олень, который встречается повсеместно. Кроме того, здесь обитают изюбрь, косуля и кабан. На вершине пищевой цепи находятся дальневосточный леопард и амурский тигр. Амурский горал – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый. Вид распространен в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове и Дальнем Востоке России. Долгое время на горала охотились ради его "особенных, волшебных" свойств, применяемых в восточной медицине. Даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные не известна. Во всем мире, предположительно, всего около 1,5 тысячи особей. Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на "Земле леопарда".
https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html
https://ria.ru/20250224/primore-2001192526.html
остров змеиный
россия
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024099126_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ef17f412bf965013d308a041e6ce278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
остров змеиный, россия, корейский полуостров, российская академия наук
Хорошие новости, остров Змеиный, Россия, Корейский полуостров, Российская академия наук
Редчайший амурский горал попал в фотоловушку в Приморье

Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике

© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/TelegramГорал в Уссурийском заповеднике
Горал в Уссурийском заповеднике - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
Горал в Уссурийском заповеднике
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Редчайший амурский горал зафиксирован фотоловушкой в Уссурийском заповеднике в Приморье впервые с 1970-х годов, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Краснокнижный амурский горал обнаружен учёными в Уссурийском заповеднике на юге Приморья. Ранее одно из самых редких копытных в мире здесь официально фиксировали только в 1970-х по следам жизнедеятельности. В этот раз скрытного козлика впервые удалось снять на фотоловушку, что может говорить о начале возвращения горала в заповедник", - говорится в сообщении.
Дальневосточный леопарды в национальном парке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Приморье фотоловушка зафиксировала необычное свидание леопардов
14 февраля, 04:15
Появление амурского горала было зафиксировано в Уссурийском заповеднике на горе Змеиная, самой высокой точке заповедника. Последний раз горного животного наблюдали здесь ещё в конце 1970-х годов. По мнению специалистов, горал пришёл с соседних территорий, чтобы оценить пригодность местности для жизни. Подходящий для его обитания рельеф в заповеднике соответствует на этой горе.
"Горал действительно официально не отмечался в Уссурийском заповеднике около 50 лет. Кроме того, по совокупности причин ему сложно закрепиться в хвойно-широколиственных формациях", - сообщил научный сотрудник Горнотаёжной станции имени В.Л. Комарова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Маслов.
Среди таких причин, отметил Маслов, чрезмерная высота снежного покрова, крайне ограниченное число участков с подходящим скальным рельефом, а также присутствие потенциально опасных хищников — тигра, рыси, харзы и хищных птиц, таких как беркут, орлан и хохлатый орёл. Также нельзя исключать влияние человеческой деятельности.
Как отмечают специалисты, гора Змеиная и её окрестности в перспективе могут стать постоянным местом обитания группы этих редких животных. Самым распространённым копытным в заповеднике является пятнистый олень, который встречается повсеместно. Кроме того, здесь обитают изюбрь, косуля и кабан. На вершине пищевой цепи находятся дальневосточный леопард и амурский тигр.
Амурский горал – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый. Вид распространен в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове и Дальнем Востоке России. Долгое время на горала охотились ради его "особенных, волшебных" свойств, применяемых в восточной медицине. Даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные не известна. Во всем мире, предположительно, всего около 1,5 тысячи особей. Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на "Земле леопарда".
Отдыхающие на льдинах ларги - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье
24 февраля, 04:36
 
Хорошие новостиостров ЗмеиныйРоссияКорейский полуостровРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала