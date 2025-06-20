Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/prigraniche-2024075014.html
Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области
Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области - РИА Новости, 20.06.2025
Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области
Возвращение жителей приграничья Курской области в свои дома будет зависеть от смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) и создания буферной зоны в Сумской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:19:00+03:00
2025-06-20T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
санкт-петербург
александр хинштейн
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020146222_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ded1c64dd9344f1af5995b20284572bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возвращение жителей приграничья Курской области в свои дома будет зависеть от смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) и создания буферной зоны в Сумской области, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Это будет зависеть от линии боевого соприкосновения, от того, как она будет смещаться. На сегодняшний день военные говорят нам о том, что зона безопасности - это 30 километров. То есть все, что свыше 30 километров. Поэтому и разминирование у нас идет от ЛБС, от линии боевого соприкосновения. Не везде она совпадает с границей", – сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, когда жители курского приграничья смогут вернуться в свои дома, которые находятся в опасной зоне. Также он объяснил необходимость создания "буферной зоны" на территории соседней Сумской области. "Сегодня идет создание буферной зоны на территории Сумской области. Соответственно там эта тридцатикилометровая зона - она от границы отодвигается... Это отображается на дальности обстрелов, потому что миномет берет до 30 километров. А ракеты и 30, и 40, и 50, и до 100, к сожалению", – добавил врио губернатора региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2024048308.html
https://ria.ru/20250619/khinshteyn-2023949148.html
сумская область
курская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020146222_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2cbf2e77d70c8ddde28841654e4be828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, курская область, санкт-петербург, александр хинштейн, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Санкт-Петербург, Александр Хинштейн, Безопасность
Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области

Хинштейн: возвращение жителей курского приграничья зависит от смещения ЛБС

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возвращение жителей приграничья Курской области в свои дома будет зависеть от смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) и создания буферной зоны в Сумской области, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Это будет зависеть от линии боевого соприкосновения, от того, как она будет смещаться. На сегодняшний день военные говорят нам о том, что зона безопасности - это 30 километров. То есть все, что свыше 30 километров. Поэтому и разминирование у нас идет от ЛБС, от линии боевого соприкосновения. Не везде она совпадает с границей", – сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, когда жители курского приграничья смогут вернуться в свои дома, которые находятся в опасной зоне.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Над Курской областью сбили 12 беспилотников ВСУ
Вчера, 21:03
Также он объяснил необходимость создания "буферной зоны" на территории соседней Сумской области.
"Сегодня идет создание буферной зоны на территории Сумской области. Соответственно там эта тридцатикилометровая зона - она от границы отодвигается... Это отображается на дальности обстрелов, потому что миномет берет до 30 километров. А ракеты и 30, и 40, и 50, и до 100, к сожалению", – добавил врио губернатора региона.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн заявил, что проблемы Курской области не имели аналогов в прошлом
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьСанкт-ПетербургАлександр ХинштейнБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала