Хинштейн рассказал, от чего зависит возвращение жителей Курской области
Хинштейн: возвращение жителей курского приграничья зависит от смещения ЛБС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Возвращение жителей приграничья Курской области в свои дома будет зависеть от смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) и создания буферной зоны в Сумской области, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Это будет зависеть от линии боевого соприкосновения, от того, как она будет смещаться. На сегодняшний день военные говорят нам о том, что зона безопасности - это 30 километров. То есть все, что свыше 30 километров. Поэтому и разминирование у нас идет от ЛБС, от линии боевого соприкосновения. Не везде она совпадает с границей", – сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, когда жители курского приграничья смогут вернуться в свои дома, которые находятся в опасной зоне.
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Также он объяснил необходимость создания "буферной зоны" на территории соседней Сумской области.
"Сегодня идет создание буферной зоны на территории Сумской области. Соответственно там эта тридцатикилометровая зона - она от границы отодвигается... Это отображается на дальности обстрелов, потому что миномет берет до 30 километров. А ракеты и 30, и 40, и 50, и до 100, к сожалению", – добавил врио губернатора региона.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.