Рейтинг@Mail.ru
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 20.06.2025 (обновлено: 14:28 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/prigovor-2024224379.html
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор - РИА Новости, 20.06.2025
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор
Участники группы треш-блогеров, которые нападали на прохожих в Петербурге и выкладывали видео в сеть, приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
блогер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024225156_15:0:1258:699_1920x0_80_0_0_8bca47c99fa3b6b07f3fedff04518125.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники группы треш-блогеров, которые нападали на прохожих в Петербурге и выкладывали видео в сеть, приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы, среди осужденных есть подростки, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Приговором суда соучастникам в зависимости от роли каждого назначено наказание: от 4 до 5 лет в колонии общего режима, несовершеннолетним осужденным назначено наказание от 3,5 лет до 4 лет 8 месяцев в воспитательной колонии", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что всего осуждены 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы иностранных государств, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). Всем фигурантам ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием и судом установлено, что в 2023 году соучастники систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах. Свои противоправные деяния они снимали на видео, которые впоследствии один из нападавших - Турал Мамедов - размещал для публичного просмотра в интернете. Мамедов скрывался от органов следствия в республике ближнего зарубежья, откуда 22 декабря 2023 года был доставлен в Санкт-Петербург. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, он приговорен к самому большому сроку - 5 лет в колонии общего режима. Как уточнила прокуратура, среди осужденных шестеро несовершеннолетних. Всего в рамках уголовного дела выявлено около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности.
https://ria.ru/20250619/politseyskiy-2023776462.html
https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024225156_257:0:1189:699_1920x0_80_0_0_384c3064c9f616ecf0771132cff87948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), блогер
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Блогер
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор

СК: нападавшие на прохожих в Петербурге треш-блогеры получили сроки до пяти лет

© Питерский Следком/TelegramУчастник группы треш-блогеров, который нападал на прохожих в Петербурге
Участник группы треш-блогеров, который нападал на прохожих в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Питерский Следком/Telegram
Участник группы треш-блогеров, который нападал на прохожих в Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники группы треш-блогеров, которые нападали на прохожих в Петербурге и выкладывали видео в сеть, приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы, среди осужденных есть подростки, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Приговором суда соучастникам в зависимости от роли каждого назначено наказание: от 4 до 5 лет в колонии общего режима, несовершеннолетним осужденным назначено наказание от 3,5 лет до 4 лет 8 месяцев в воспитательной колонии", - сообщает пресс-служба.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Полицейский в Якутске сломал нос девушке-блогеру
19 июня, 06:44
Добавляется, что всего осуждены 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы иностранных государств, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). Всем фигурантам ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием и судом установлено, что в 2023 году соучастники систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах. Свои противоправные деяния они снимали на видео, которые впоследствии один из нападавших - Турал Мамедов - размещал для публичного просмотра в интернете.
Мамедов скрывался от органов следствия в республике ближнего зарубежья, откуда 22 декабря 2023 года был доставлен в Санкт-Петербург. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, он приговорен к самому большому сроку - 5 лет в колонии общего режима.
Как уточнила прокуратура, среди осужденных шестеро несовершеннолетних.
Всего в рамках уголовного дела выявлено около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
14 июня, 21:29
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Блогер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала