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Орлов анонсировал открытие Дома российско-китайской дружбы в Приамурье - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/priamure-2024098728.html
Орлов анонсировал открытие Дома российско-китайской дружбы в Приамурье
Орлов анонсировал открытие Дома российско-китайской дружбы в Приамурье - РИА Новости, 20.06.2025
Орлов анонсировал открытие Дома российско-китайской дружбы в Приамурье
В сентябре 2025 года в Благовещенске откроется Дом русско-китайской дружбы, открытие которого будет приурочено к 80-летию окончания второй мировой войны,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:03:00+03:00
2025-06-20T09:03:00+03:00
пмэф-2025
благовещенск
амурская область
китай
василий орлов (губернатор)
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В сентябре 2025 года в Благовещенске откроется Дом русско-китайской дружбы, открытие которого будет приурочено к 80-летию окончания второй мировой войны, рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы называем этот музей Домом российско-китайской дружбы. При помощи спонсоров, в частности, "Сбера" мы создаем большую экспозицию. Это будет музей, посвященный нашим дружеским отношениям с Китаем. Сегодня они действительно на беспрецедентно высоком уровне", – отметил Орлов. По словам губернатора, концепция экспозиции согласована с китайскими партнерами. По соседству, на главной площади региональной столицы, будет располагаться еще несколько культурных площадок. "Еще одним объектом, который мы сдаем, станет Музей динозавров. Связано это с тем, что в районе Благовещенска ведутся научные раскопки. Более того, единственный в мире целый скелет древнего ящера, которого назвали "амурозавр" – это, собственно, динозавр, который найден в Амурской области" – рассказал Орлов. Третьим объектом станет детский центр космической направленности. "У нас в регионе расположен космодром "Восточный", поэтому мы стараемся всячески поддерживать все, что связано с космосом", – объяснил губернатор. Музейный комплекс будет расположен по соседству с крупнейшим в России ансамблем фонтанов. В мае следующего года, по словам губернатора, планируется открытие международной канатной дороги, готовность которой в настоящее время составляет 80%. Кроме того, поблизости будет построена пятизвездочная гостиница. "Это не просто комфортная городская среда для жителей Благовещенска, но и лицо страны перед Китаем", – отметил Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20241009/petergof-1977264144.html
https://ria.ru/20250214/blagoveschensk-1999298355.html
благовещенск
амурская область
китай
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благовещенск, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), сбер
ПМЭФ-2025, Благовещенск, Амурская область, Китай, Василий Орлов (губернатор), Сбер
Орлов анонсировал открытие Дома российско-китайской дружбы в Приамурье

В Амурской области откроют Дом российско-китайской дружбы

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В сентябре 2025 года в Благовещенске откроется Дом русско-китайской дружбы, открытие которого будет приурочено к 80-летию окончания второй мировой войны, рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мы называем этот музей Домом российско-китайской дружбы. При помощи спонсоров, в частности, "Сбера" мы создаем большую экспозицию. Это будет музей, посвященный нашим дружеским отношениям с Китаем. Сегодня они действительно на беспрецедентно высоком уровне", – отметил Орлов.
По словам губернатора, концепция экспозиции согласована с китайскими партнерами. По соседству, на главной площади региональной столицы, будет располагаться еще несколько культурных площадок.
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"Еще одним объектом, который мы сдаем, станет Музей динозавров. Связано это с тем, что в районе Благовещенска ведутся научные раскопки. Более того, единственный в мире целый скелет древнего ящера, которого назвали "амурозавр" – это, собственно, динозавр, который найден в Амурской области" – рассказал Орлов.
Третьим объектом станет детский центр космической направленности.
"У нас в регионе расположен космодром "Восточный", поэтому мы стараемся всячески поддерживать все, что связано с космосом", – объяснил губернатор.
Музейный комплекс будет расположен по соседству с крупнейшим в России ансамблем фонтанов. В мае следующего года, по словам губернатора, планируется открытие международной канатной дороги, готовность которой в настоящее время составляет 80%. Кроме того, поблизости будет построена пятизвездочная гостиница.
"Это не просто комфортная городская среда для жителей Благовещенска, но и лицо страны перед Китаем", – отметил Орлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025БлаговещенскАмурская областьКитайВасилий Орлов (губернатор)Сбер
 
 
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