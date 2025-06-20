https://ria.ru/20250620/potolok-2024258328.html

ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico

ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico - РИА Новости, 20.06.2025

ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico

ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:40:00+03:00

2025-06-20T15:40:00+03:00

2025-06-20T15:52:00+03:00

экономика

евросоюз

россия

ближний восток

цены на нефть

израиль

владимир путин

g7

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов."ЕС не будет продвигать планы ввести... новый потолок цены на... российскую нефть... в свете обеспокоенности тем, что новый конфликт на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть", - говорится в публикации.Согласно дипломатам, обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не осуществим."На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочитают не принимать это решение прямо сейчас", - приводит издание слова одного из дипломатов.Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20250619/germanija-2023774756.html

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

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экономика, евросоюз, россия, ближний восток, цены на нефть, израиль, владимир путин, g7, урсула фон дер ляйен, в мире