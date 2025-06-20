Рейтинг@Mail.ru
ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 20.06.2025 (обновлено: 15:52 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/potolok-2024258328.html
ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico
ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico - РИА Новости, 20.06.2025
ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico
ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:40:00+03:00
2025-06-20T15:52:00+03:00
экономика
евросоюз
россия
ближний восток
цены на нефть
израиль
владимир путин
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов."ЕС не будет продвигать планы ввести... новый потолок цены на... российскую нефть... в свете обеспокоенности тем, что новый конфликт на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть", - говорится в публикации.Согласно дипломатам, обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не осуществим."На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочитают не принимать это решение прямо сейчас", - приводит издание слова одного из дипломатов.Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250619/germanija-2023774756.html
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
россия
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, россия, ближний восток, цены на нефть, израиль, владимир путин, g7, урсула фон дер ляйен, в мире
Экономика, Евросоюз, Россия, Ближний Восток, Цены на нефть, Израиль, Владимир Путин, G7, Урсула фон дер Ляйен, В мире
ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть, пишет Politico

Politico: ЕС отложит снижение потолка цены на нефть РФ из-за Ирана и Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
"ЕС не будет продвигать планы ввести... новый потолок цены на... российскую нефть... в свете обеспокоенности тем, что новый конфликт на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть", - говорится в публикации.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа
19 июня, 06:08
Согласно дипломатам, обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не осуществим.
"На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочитают не принимать это решение прямо сейчас", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
10 июня, 15:50
 
ЭкономикаЕвросоюзРоссияБлижний ВостокЦены на нефтьИзраильВладимир ПутинG7Урсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала