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Жителя Петербурга заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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22:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024417160.html
Жителя Петербурга заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ
Жителя Петербурга заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Жителя Петербурга заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ
Петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем Петербургского международного экономического форума, он продал его москвичке за 1 миллион рублей,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:16:00+03:00
2025-06-20T22:16:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем Петербургского международного экономического форума, он продал его москвичке за 1 миллион рублей, предоставив организаторам ложные сведения о том, что она фотограф, сообщает объединенная пресс-служба судов города. &quot;Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Королева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (мошенничество) УК РФ&quot;, - сообщает пресс-служба.Следствие полагает, что Королев являлся представителем СМИ - Агентства деловых коммуникаций. Не позднее 6 мая через посредника в Москве, который не знал о его умысле, он ввел в заблуждение С. и пообещал ей за 1 миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Далее он изготовил письмо в "Росконгресс", где подал сведения об С. как о фотографе. "После прохода С. пропускного режима на ПМЭФ-2025 на основании выданной при вышеуказанных обстоятельствах аккредитации данная аккредитация была изъята и аннулирована, так как последняя не является сотрудником СМИ", - добавили в пресс-службе судов. Королев был задержан 19 июня, обвинение ему не предъявлялось, срок меры пресечения - по 17 августа.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Петербурга заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ

Петербуржца, пытавшегося продать бейдж ПМЭФ за 1 млн руб, заключили под стражу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСимволика ПМЭФ-2025
Символика ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Символика ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем Петербургского международного экономического форума, он продал его москвичке за 1 миллион рублей, предоставив организаторам ложные сведения о том, что она фотограф, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Королева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (мошенничество) УК РФ", - сообщает пресс-служба.

Следствие полагает, что Королев являлся представителем СМИ - Агентства деловых коммуникаций. Не позднее 6 мая через посредника в Москве, который не знал о его умысле, он ввел в заблуждение С. и пообещал ей за 1 миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Далее он изготовил письмо в "Росконгресс", где подал сведения об С. как о фотографе.
"После прохода С. пропускного режима на ПМЭФ-2025 на основании выданной при вышеуказанных обстоятельствах аккредитации данная аккредитация была изъята и аннулирована, так как последняя не является сотрудником СМИ", - добавили в пресс-службе судов.
Королев был задержан 19 июня, обвинение ему не предъявлялось, срок меры пресечения - по 17 августа.
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