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Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога - РИА Новости, 20.06.2025
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога
ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:55:00+03:00
2025-06-20T17:55:00+03:00
2025-06-20T17:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. "ПМЭФ остаётся признанной платформой для глобального диалога по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и обеспечения инклюзивного роста. Именно поэтому для меня большая чЕсть иметь возможность обратиться к столь уважительному собранию коллег здесь, в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, юар
ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, ЮАР
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога
Машатиле назвал ПМЭФ признанной платформой для диалога по вопросам экономики