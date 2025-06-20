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Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:55 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024341864.html
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога - РИА Новости, 20.06.2025
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога
ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:55:00+03:00
2025-06-20T17:55:00+03:00
пмэф-2025
экономика
владимир путин
юар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. "ПМЭФ остаётся признанной платформой для глобального диалога по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и обеспечения инклюзивного роста. Именно поэтому для меня большая чЕсть иметь возможность обратиться к столь уважительному собранию коллег здесь, в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, юар
ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, ЮАР
Вице-президент ЮАР назвал ПМЭФ платформой для глобального диалога

Машатиле назвал ПМЭФ признанной платформой для диалога по вопросам экономики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПленарное заседание XXVIII Петербургского международного экономического форума
Пленарное заседание XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пленарное заседание XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле.
"ПМЭФ остаётся признанной платформой для глобального диалога по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и обеспечения инклюзивного роста. Именно поэтому для меня большая чЕсть иметь возможность обратиться к столь уважительному собранию коллег здесь, в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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