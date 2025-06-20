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Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга
Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга - РИА Новости, 20.06.2025
Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании ПМЭФ отметил героическую роль Санкт-Петербурга в истории России и рассказал, что побывал на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:12:00+03:00
2025-06-20T17:12:00+03:00
2025-06-20T17:21:00+03:00
индонезия
санкт-петербург
пискаревское кладбище
пмэф-2025
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прабово субианто
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании ПМЭФ отметил героическую роль Санкт-Петербурга в истории России и рассказал, что побывал на Пискаревском кладбище."Благодарю вас, господин Путин, за приглашение, благодаря этому я смог сегодня здесь выступать, в этом замечательном древнем героическом городе. Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, и я ознакомился с историей России, и я знаю о том значении, которое имеет Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискаревское кладбище несколько дней тому назад. Еще раз спасибо за приглашение", - сказал он в ходе выступления.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Президент Индонезии начал выступление на ПМЭФ
Его слова встретили аплодисментами.
2025-06-20T17:12
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индонезия, санкт-петербург, пискаревское кладбище, россия, прабово субианто, владимир путин
Индонезия, Санкт-Петербург, Пискаревское кладбище, ПМЭФ-2025, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин
Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга
Президент Индонезии Субианто отметил на ПМЭФ героическую роль Санкт-Петербурга