https://ria.ru/20250620/pmef-2024309239.html

Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга

Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга - РИА Новости, 20.06.2025

Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга

Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании ПМЭФ отметил героическую роль Санкт-Петербурга в истории России и рассказал, что побывал на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:12:00+03:00

2025-06-20T17:12:00+03:00

2025-06-20T17:21:00+03:00

индонезия

санкт-петербург

пискаревское кладбище

пмэф-2025

россия

прабово субианто

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании ПМЭФ отметил героическую роль Санкт-Петербурга в истории России и рассказал, что побывал на Пискаревском кладбище."Благодарю вас, господин Путин, за приглашение, благодаря этому я смог сегодня здесь выступать, в этом замечательном древнем героическом городе. Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, и я ознакомился с историей России, и я знаю о том значении, которое имеет Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискаревское кладбище несколько дней тому назад. Еще раз спасибо за приглашение", - сказал он в ходе выступления.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/pmef-2024307760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Индонезии начал выступление на ПМЭФ Его слова встретили аплодисментами. 2025-06-20T17:12 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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индонезия, санкт-петербург, пискаревское кладбище, россия, прабово субианто, владимир путин