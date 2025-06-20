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С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025

С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025

С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025

В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:19:00+03:00

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В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

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Водопад, хрустальный медведь и симфонический оркестр. Как проходит ПМЭФ-2025 В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов. 2025-06-20T13:19 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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