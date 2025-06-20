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С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:19:00+03:00
2025-06-20T13:19:00+03:00
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В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024200840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b59760b84b74d2ba58dc82ac7b7ca6f9.jpg
Водопад, хрустальный медведь и симфонический оркестр. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
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PT1M17S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
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ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Видео
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
2025-06-20T13:19
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PT1M17S
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.