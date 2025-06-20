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С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:19 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024202480.html
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:19:00+03:00
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В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
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96
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Водопад, хрустальный медведь и симфонический оркестр. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
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ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Видео
С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
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С водопадом и оркестром. Как проходит ПМЭФ-2025

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В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Он проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий. Их вниманию представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.
 
ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургВидео
 
 
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