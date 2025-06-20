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Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.06.2025
Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:00:00+03:00
2025-06-20T13:00:00+03:00
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санкт-петербург
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Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий.
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 3
Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 3
2025-06-20T13:00
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, видео
Санкт-Петербург
Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий.
2025-06-20T13:00
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PT343M01S
Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
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Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий.