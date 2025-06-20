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Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.06.2025

Третий день ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:00:00+03:00

2025-06-20T13:00:00+03:00

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санкт-петербург

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Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге — День третий.

санкт-петербург

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 3 Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 3 2025-06-20T13:00 true PT343M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, видео