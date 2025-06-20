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Песков ответил на вопрос о необходимости отключения связи в Петербурге - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:04 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peterburg-2024169293.html
Песков ответил на вопрос о необходимости отключения связи в Петербурге
Песков ответил на вопрос о необходимости отключения связи в Петербурге - РИА Новости, 20.06.2025
Песков ответил на вопрос о необходимости отключения связи в Петербурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о необходимости отключения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ, заявил, что главное - безопасность людей,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:04:00+03:00
2025-06-20T12:04:00+03:00
пмэф-2025
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о необходимости отключения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ, заявил, что главное - безопасность людей, поскольку Россия знает, с кем имеет дело. "Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные... Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с (киевским - ред.) режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому, если нужно отключать связь, значит, нужно отключать связь. Главное – это безопасность людей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о необходимости отключения связи в Петербурге

Песков о необходимости отключения связи на ПМЭФ: главное это безопасность людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о необходимости отключения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ, заявил, что главное - безопасность людей, поскольку Россия знает, с кем имеет дело.
"Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные... Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с (киевским - ред.) режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому, если нужно отключать связь, значит, нужно отключать связь. Главное – это безопасность людей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи
18 июня, 15:56
 
ПМЭФ-2025РоссияСанкт-ПетербургДмитрий Песков
 
 
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