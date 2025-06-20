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В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой - РИА Новости, 20.06.2025
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00:26 20.06.2025
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В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой
В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой - РИА Новости, 20.06.2025
В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой
Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:26:00+03:00
2025-06-20T00:26:00+03:00
в мире
иран
израиль
германия
аббас аракчи
жан-ноэль барро
дэвид лэмми
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 20 июн – РИА Новости. Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Представитель иранского МИД заявлял, что стороны проведут обсуждения по ядерной тематике и рассмотрят ситуацию в ближневосточном регионе после израильской атаки на Иран. Тегеран на встрече будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи. В европейскую делегацию войдут главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми. Помимо этого, на переговорах будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, её участие нацелено на снижение напряженности и решение по "ядерному досье". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что встреча дипломатов из Ирана и европейских стран согласована с США. Председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет выражал мнение, что решающую роль в переговорах по ядерной программе Ирана играют усилия Вашингтона, а встреча глав МИД стран "Евротройки" с иранским коллегой может их сопровождать. Неназванный дипломат из западноевропейской страны в беседе с телеканалом CNN охарактеризовал намеченные на пятницу дискуссии как "ознакомительные". По его словам, они проводятся для того, чтобы "прощупать почву" относительно того, чего стороны могут достичь. Чиновник также сообщил, что переговоры в Женеве пройдут в консультации с США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html
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в мире, иран, израиль, германия, аббас аракчи, жан-ноэль барро, дэвид лэмми, евросоюз, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, женева (город)
В мире, Иран, Израиль, Германия, Аббас Аракчи, Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми, Евросоюз, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Женева (город)
В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой

В Женеве пройдут переговоры Ирана с Британией, Францией и Германией

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 июн – РИА Новости. Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Представитель иранского МИД заявлял, что стороны проведут обсуждения по ядерной тематике и рассмотрят ситуацию в ближневосточном регионе после израильской атаки на Иран.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля
Вчера, 23:52
Тегеран на встрече будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи. В европейскую делегацию войдут главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми. Помимо этого, на переговорах будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, её участие нацелено на снижение напряженности и решение по "ядерному досье".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что встреча дипломатов из Ирана и европейских стран согласована с США. Председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет выражал мнение, что решающую роль в переговорах по ядерной программе Ирана играют усилия Вашингтона, а встреча глав МИД стран "Евротройки" с иранским коллегой может их сопровождать.
Неназванный дипломат из западноевропейской страны в беседе с телеканалом CNN охарактеризовал намеченные на пятницу дискуссии как "ознакомительные". По его словам, они проводятся для того, чтобы "прощупать почву" относительно того, чего стороны могут достичь. Чиновник также сообщил, что переговоры в Женеве пройдут в консультации с США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
00:25
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций
Вчера, 19:15
 
В миреИранИзраильГерманияАббас АракчиЖан-Ноэль БарроДэвид ЛэммиЕвросоюзМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЖенева (город)
 
 
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