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В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой

В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой - РИА Новости, 20.06.2025

В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой

Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:26:00+03:00

2025-06-20T00:26:00+03:00

2025-06-20T00:26:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 20 июн – РИА Новости. Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Представитель иранского МИД заявлял, что стороны проведут обсуждения по ядерной тематике и рассмотрят ситуацию в ближневосточном регионе после израильской атаки на Иран. Тегеран на встрече будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи. В европейскую делегацию войдут главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми. Помимо этого, на переговорах будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, её участие нацелено на снижение напряженности и решение по "ядерному досье". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что встреча дипломатов из Ирана и европейских стран согласована с США. Председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет выражал мнение, что решающую роль в переговорах по ядерной программе Ирана играют усилия Вашингтона, а встреча глав МИД стран "Евротройки" с иранским коллегой может их сопровождать. Неназванный дипломат из западноевропейской страны в беседе с телеканалом CNN охарактеризовал намеченные на пятницу дискуссии как "ознакомительные". По его словам, они проводятся для того, чтобы "прощупать почву" относительно того, чего стороны могут достичь. Чиновник также сообщил, что переговоры в Женеве пройдут в консультации с США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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Дарья Буймова

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