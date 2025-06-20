https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов - РИА Новости, 20.06.2025
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов
Уровень газификации Амурской области вырос до 8% за четыре года, к 2030-му он составит 30% за счёт подключения к газу 15 коммунальных объектов и пяти населённых РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:55:00+03:00
2025-06-20T12:55:00+03:00
2025-06-20T12:55:00+03:00
амурская область
экономика
жкх
амурская область
белогорск
благовещенск
василий орлов (губернатор)
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023826437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba150fdaeb0ef5cae40a8f0144434606.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Уровень газификации Амурской области вырос до 8% за четыре года, к 2030-му он составит 30% за счёт подключения к газу 15 коммунальных объектов и пяти населённых пунктов, сообщило правительство региона. О темпах и планах газификации Приамурья губернатор Василий Орлов рассказал в рамках профильной сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на ПМЭФ. "Благодаря совместной работе с ПАО "Газпром" уровень газификации области вырос практически с нуля до 8% за четыре года. К 2030 году планируется газифицировать еще пять населенных пунктов, в том числе Тынду, Белогорск, села Чигири и Верхнеблаговещенское, а также поселок Аэропорт Благовещенска. Кроме того, перевести на газ более 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит достичь уровня газификации 30%", — отметил Орлов. Газификация Амурской области началась в 2020 году после утверждения первой программы развития газоснабжения и газификации региона. За четыре года, при поддержке ПАО "Газпром", на сетевом газе заработали коммунальные предприятия ЗАТО Циолковский, городов Свободный и Благовещенск, построено и переведено на газ шесть новых котельных, включая автономную котельную на сжиженном природном газе в Белогорске. Социальная газификация началась с конца прошлого года в Свободном и селе Новоивановка Свободненского района. В планах — обеспечение технической возможности подключения порядка 6 тысяч домовладений. Свыше 420 договоров на бесплатное подключение частных домов уже заключены. Как отметил глава региона, завершение строительства магистрального газопровода "Белогорск — Хабаровск" и всей Восточной системы газоснабжения поможет газифицировать 17 районов Приамурья после 2030 года. Губернатор подчеркнул уникальность Амурской области, где реализуются масштабные промышленные проекты федерального значения: Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. Эти предприятия не только перерабатывают многокомпонентный газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири", но и обеспечивают выпуск ценных газохимических продуктов для дальнейшего производства готовых изделий.
https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html
https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html
амурская область
белогорск
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023826437_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_70cdfee34217397e89ae98563ec63d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, амурская область, белогорск, благовещенск, василий орлов (губернатор), газпром, сила сибири — 2
Амурская область, Экономика, ЖКХ, Амурская область, Белогорск, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Сила Сибири — 2
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов
Орлов: уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Уровень газификации Амурской области вырос до 8% за четыре года, к 2030-му он составит 30% за счёт подключения к газу 15 коммунальных объектов и пяти населённых пунктов, сообщило правительство региона.
О темпах и планах газификации Приамурья губернатор Василий Орлов рассказал в рамках профильной сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на ПМЭФ.
"Благодаря совместной работе с ПАО "Газпром" уровень газификации области вырос практически с нуля до 8% за четыре года. К 2030 году планируется газифицировать еще пять населенных пунктов, в том числе Тынду, Белогорск, села Чигири и Верхнеблаговещенское, а также поселок Аэропорт Благовещенска. Кроме того, перевести на газ более 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит достичь уровня газификации 30%", — отметил Орлов.
Газификация Амурской области началась в 2020 году после утверждения первой программы развития газоснабжения и газификации региона. За четыре года, при поддержке ПАО "Газпром", на сетевом газе заработали коммунальные предприятия ЗАТО Циолковский, городов Свободный и Благовещенск, построено и переведено на газ шесть новых котельных, включая автономную котельную на сжиженном природном газе в Белогорске.
Социальная газификация началась с конца прошлого года в Свободном и селе Новоивановка Свободненского района. В планах — обеспечение технической возможности подключения порядка 6 тысяч домовладений. Свыше 420 договоров на бесплатное подключение частных домов уже заключены.
Как отметил глава региона, завершение строительства магистрального газопровода "Белогорск — Хабаровск" и всей Восточной системы газоснабжения поможет газифицировать 17 районов Приамурья после 2030 года.
Губернатор подчеркнул уникальность Амурской области, где реализуются масштабные промышленные проекты федерального значения: Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. Эти предприятия не только перерабатывают многокомпонентный газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири", но и обеспечивают выпуск ценных газохимических продуктов для дальнейшего производства готовых изделий.