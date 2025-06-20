https://ria.ru/20250620/orlov-2024102820.html
Орлов: Амурская область может добывать до 32 миллионов тонн угля в год
Орлов: Амурская область может добывать до 32 миллионов тонн угля в год - РИА Новости, 20.06.2025
Орлов: Амурская область может добывать до 32 миллионов тонн угля в год
Эксплуатация крупного Огоджинского месторождения позволит добывать в Амурской области более 30 миллионов тонн угля в год, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:27:00+03:00
2025-06-20T09:27:00+03:00
2025-06-20T09:27:00+03:00
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Эксплуатация крупного Огоджинского месторождения позволит добывать в Амурской области более 30 миллионов тонн угля в год, сообщил губернатор региона Василий Орлов РИА Новости. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Для примера, сегодня у нас Амурская область добывает 4 миллиона тонн. Выйти на мультипликативный эффект мы можем в течение семи лет", – заявил Орлов. Всего же, по словам губернатора, Огоджинское месторождение содержит до 1 миллиарда тонн угля. "У нас недавно в регионе был руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов. Эту темы мы с ним достаточно подробно обсуждали. Верю, что эта отрасль у нас достаточно перспективная", – рассказал Орлов. В резерве Амурской области по минеральному сырью остаются не вовлеченными в освоение месторождения: цементного сырья (Сиваглинское), апатитов (Укдуска), сурьмы (Салокачинское), каолина и кварц-полевошпатового сырья (Чалганское), цеолитов (Куликовское и Вангинское). Эти объекты по степени изученности и качеству сырья являются подготовленными для привлечения инвесторов, однако до сих пор не осваиваются. "Здесь мы стратегически видим два важных направления – газификация транспорта и снижение издержек для добывающих предприятий. Соответственно, роботизация транспорта, то есть применение беспилотных технологий. Это можно активно применять на карьерах, там, где нет дорог общего пользования, что даст очень хороший экономический эффект", – отметил Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html
https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Орлов: Амурская область может добывать до 32 миллионов тонн угля в год
Орлов: Амурская область может добывать до 32 млн тонн угля в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Эксплуатация крупного Огоджинского месторождения позволит добывать в Амурской области более 30 миллионов тонн угля в год, сообщил губернатор региона Василий Орлов РИА Новости.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Для примера, сегодня у нас Амурская область добывает 4 миллиона тонн. Выйти на мультипликативный эффект мы можем в течение семи лет", – заявил Орлов.
Всего же, по словам губернатора, Огоджинское месторождение содержит до 1 миллиарда тонн угля.
"У нас недавно в регионе был руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов. Эту темы мы с ним достаточно подробно обсуждали. Верю, что эта отрасль у нас достаточно перспективная", – рассказал Орлов.
В резерве Амурской области по минеральному сырью остаются не вовлеченными в освоение месторождения: цементного сырья (Сиваглинское), апатитов (Укдуска), сурьмы (Салокачинское), каолина и кварц-полевошпатового сырья (Чалганское), цеолитов (Куликовское и Вангинское). Эти объекты по степени изученности и качеству сырья являются подготовленными для привлечения инвесторов, однако до сих пор не осваиваются.
"Здесь мы стратегически видим два важных направления – газификация транспорта и снижение издержек для добывающих предприятий. Соответственно, роботизация транспорта, то есть применение беспилотных технологий. Это можно активно применять на карьерах, там, где нет дорог общего пользования, что даст очень хороший экономический эффект", – отметил Орлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.