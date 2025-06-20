https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html
Орлов: в Приамурье расселили 152 тысячи квадратных метров ветхого жилья
Орлов: в Приамурье расселили 152 тысячи квадратных метров ветхого жилья - РИА Новости, 20.06.2025
Орлов: в Приамурье расселили 152 тысячи квадратных метров ветхого жилья
На сегодняшний день в Амурской области расселено 152 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, а из ветхого жилого фонда переехали более 8 тысяч... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:14:00+03:00
2025-06-20T09:14:00+03:00
2025-06-20T09:14:00+03:00
амурская область
общество
жилье
амурская область
василий орлов (губернатор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. На сегодняшний день в Амурской области расселено 152 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, а из ветхого жилого фонда переехали более 8 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Потребуется расселить еще порядка 250 тысяч квадратных метров. У нас хорошие темпы по строительству, мы каждый год вводим порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. Это рекордные цифры и темпы хорошие", – сообщил Орлов. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Кроме этого, в рамках данного нацпроекта планируется улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для 100 тысяч человек путем модернизации коммунальной инфраструктуры", – отметил Орлов. Кроме того, в планах этого года в рамках нацпроекта предусмотрено благоустройство 14 общественных территорий и проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Также благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приводятся в нормативное состояние региональные автомобильные дороги опорной сети, в частности, участки дороги Благовещенск-Свободный, Благовещенск-Гомелевка, Завитинск-Поярково. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/orlov-2024023361.html
https://ria.ru/20250619/orlov-2024019051.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жилье, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Жилье, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Орлов: в Приамурье расселили 152 тысячи квадратных метров ветхого жилья
В Приамурье расселили 152 тысячи квадратных метров ветхого жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. На сегодняшний день в Амурской области расселено 152 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, а из ветхого жилого фонда переехали более 8 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Потребуется расселить еще порядка 250 тысяч квадратных метров. У нас хорошие темпы по строительству, мы каждый год вводим порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. Это рекордные цифры и темпы хорошие", – сообщил Орлов.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Кроме этого, в рамках данного нацпроекта планируется улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для 100 тысяч человек путем модернизации коммунальной инфраструктуры", – отметил Орлов.
Кроме того, в планах этого года в рамках нацпроекта предусмотрено благоустройство 14 общественных территорий и проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Также благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приводятся в нормативное состояние региональные автомобильные дороги опорной сети, в частности, участки дороги Благовещенск-Свободный, Благовещенск-Гомелевка, Завитинск-Поярково.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.