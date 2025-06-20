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В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на взлет и посадку судов
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на взлет и посадку судов - РИА Новости, 20.06.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на взлет и посадку судов
Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:48:00+03:00
2025-06-20T10:48:00+03:00
2025-06-20T10:48:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на взлет и посадку судов
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов сняты в аэропорту Волгограда