Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
Министр труда Котяков: МРОТ превысит 27 тысяч рублей в 2026 году
Антон Котяков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.
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МРОТ — сумма, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
Как уточнил Котяков:
- повышение затронет около 4,6 миллиона человек;
- сейчас идет подготовка проектных документов;
- величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.
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Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030-му не менее чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.
С 1 января 2025 года МРОТ — 22 440 рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.