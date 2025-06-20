https://ria.ru/20250620/mrot--2024127287.html

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости."С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.Как уточнил Котяков:Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030-му не менее чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html

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россия, антон котяков, владимир путин, общество, экономика