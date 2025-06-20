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Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:33 20.06.2025 (обновлено: 11:18 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mrot--2024127287.html
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:33:00+03:00
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россия
пмэф-2025
антон котяков
владимир путин
общество
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости."С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.Как уточнил Котяков:Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030-му не менее чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html
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россия, антон котяков, владимир путин, общество, экономика
Россия, ПМЭФ-2025, Антон Котяков, Владимир Путин, Общество, Экономика
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

Министр труда Котяков: МРОТ превысит 27 тысяч рублей в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков на ПМЭФ-2025
Антон Котяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антон Котяков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.
МРОТ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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МРОТ — сумма, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

Как уточнил Котяков:
  • повышение затронет около 4,6 миллиона человек;
  • сейчас идет подготовка проектных документов;
  • величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.
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Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030-му не менее чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.

С 1 января 2025 года МРОТ — 22 440 рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ПМЭФ-2025РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
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