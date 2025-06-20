https://ria.ru/20250620/kotyakov-2024126043.html

Антон Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей

Антон Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей - РИА Новости, 20.06.2025

Антон Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сообщил, когда национальные рейтинги... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:00:00+03:00

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2025-06-20T11:00:00+03:00

пмэф-2025

россия

антон котяков

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

интервью

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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сообщил, когда национальные рейтинги трудоустройства выпускников колледжей будут отражать работу по специальности, как увеличится со следующего года минимальный размер оплаты труда в РФ, насколько эффективна борьба с теневой занятостью и карьерной сопровождение молодежи, а также рассказал о календаре праздничных и выходных дней на следующий год и порядке реализации семейной налоговой выплаты. Беседовала Анастасия Кëся.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.– В каких направлениях сегодня смотрят Минтруд и правительство, размышляя о повышении уровня благосостояния россиян? Какие новые меры будут вводиться в России для социальной поддержки граждан?– Сегодня мы видим хорошую динамику по снижению уровня бедности. Буквально четыре года назад уровень бедности был свыше 12%, а по итогам 2024 года этот показатель составил 7,2%. И во многом такое снижение – результат внедрения единого пособия. Сейчас по поручению президента ведем работу по запуску так называемой "семейной" выплаты, которую семьи смогут получить уже в 2026 году в рамках декларационной кампании. Граждане, которые воспитывают двух и более детей, в случае, если их доходы меньше, чем 1,5 прожиточных минимума на человека, смогут компенсировать ранее уплаченный налог на доходы физических лиц до эффективной ставки 6%.Сейчас совместно с Федеральной налоговой службой, министерством финансов РФ и Социальным фондом проводим подготовку необходимых нормативно-правовых актов. Федеральный закон уже принят. Готовим соответствующее постановление правительства, определяющее порядок предоставления выплаты. Совместно с коллегами из Социального фонда и Федеральной налоговой службы дорабатываем необходимое программное обеспечение. Четко понимаем, что предоставление выплаты должно быть обеспечено на принципах социального казначейства. Нам нужно будет вывести заявление на единый портал государственных услуг вместе с Минцифры, отработать алгоритм расчета возврата суммы НДФЛ и сформировать совместно с банковским сообществом технологию выплаты. Проводится достаточно масштабная подготовительная работа. Эта мера тоже будет влиять на показатели благосостояния наших граждан.– Президент России Владимир Владимирович Путин поручил к 2030 году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц. Насколько будет повышен МРОТ в 2026 году?– Сегодняшние подходы к установлению минимального размера оплаты труда предполагают, что МРОТ составляет 48% от медианной зарплаты. С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей. Это повышение затронет порядка 4,6 миллиона человек. Сегодня мы готовим все необходимые проекты документов. МРОТ утверждается в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета. В принципе, по нашим подсчетам, четко движемся к выполнению поручений, которые дал президент. МРОТ в размере 35 тысяч рублей к 2030 году будет достигнут.– Сколько примерно средств заложено на реализацию этой меры в следующем году?– Дело в том, что это решение обеспечивается несколькими источниками. Первый – это прямое финансирование из федерального бюджета. Второй – финансирование в бюджетах субъектов Российской Федерации. Плюс минимальный размер оплаты труда влияет еще и на ситуацию в коммерческом секторе. Поэтому совокупный объем финансовых ресурсов, которые потребуются для этого, будет взят из различных источников. Это расходы всех основных работодателей: субъект, муниципалитет, федерация и средства коммерческого сектора.– Появятся ли в России длинные майские праздники на десять дней?– Трудовым кодексом определены все выходные и праздничные дни, в соответствии с которыми мы строим производственный календарь на очередной год. При совпадении праздничных дней с выходными законодательством предусмотрен перенос, но не введение дополнительных каникул. Производственный календарь, в свою очередь, утверждается постановлением правительства. Сегодня мы завершаем подготовку этого документа. Он, конечно же, учитывает выходной день 9 мая, выходной день 1 мая.– Закрепят ли рано или поздно в России 31 декабря в качестве официального выходного дня?– Мы придерживаемся такой концепции, что 31 декабря все-таки стараться делать выходным днем. Тогда у людей будет возможность в преддверии новогодней ночи подготовиться к празднику, приготовить салаты, накрыть стол для семейного ужина. В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же.– Насчет 2026 года. Вы говорите, что проект постановления с производственным календарем на следующий год уже проходит разработку. Ждут ли нас в нем какие-то изменения по сравнению с этим годом?– Основные принципы подготовки производственного календаря неизменны. Мы стараемся не разрывать выходные и праздничные дни. Но мы четко регламентированы с точки зрения количества выходных и рабочих дней трудовым кодексом. У нас не такая большая вариация возможных отклонений от действующих норм.– У нас недавно вышли рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Какие в ближайшее время на горизонте одного-двух лет изменения формата рейтингов нас ожидают?– Рейтинги вышли, достаточно долго их обсуждали с коллегами из образовательного блока – министерства просвещения и министерства науки и высшего образования. Проводили встречи с ректорами ведущих вузов, министерствами и ведомствами страны, где обсуждали подходы.Мониторинг трудоустройства ведем достаточно давно, и совместно вырабатывали методику рейтингования – одним из таких совместно выработанных решений стало представление результатов по направлению подготовки. Я считаю, что это был совершенно правильный шаг, чтобы давать возможность конкуренции внутри группы подготовки между вузами. С точки зрения расчета рейтингов все достаточно просто. Используются два показателя: факт трудоустройства и медианная зарплата на второй год после выпуска.Следующий шаг, который мы для себя видим, – оценка не только факта трудоустройства как такового, а трудоустройства по специальности. Все-таки мы должны оценивать эффективность подготовки именно по тому направлению, по которому человек получает соответствующее образование. Я думаю, что в ближайшие два года поэтапно запустим такую аналитику, но только по СПО.С высшим образованием сложнее: очень широк круг специальностей, по которым можно предметно применять полученные фундаментальные знания, сильные пересечения есть между различными направлениями подготовки. По СПО выйдем на такую оценку, и также будем обсуждать эти подходы с образовательным блоком, с общественностью.– Как вы оцениваете, как с начала старта пилотного проекта по сопровождению трудоустройства молодежи изменился карьерный трек молодых людей, и вообще, как изменилось трудоустройство молодежи, насколько оно стало более успешным?– Во-первых, нужно объяснить почему мы в принципе начали этим заниматься. В рамках национального проекта "Кадры" сформирован прогноз кадровой потребности до 2030 года. Видим риски дефицита кадров по отдельным направлениям и специальностям. Эту потребность нужно закрывать. За последние три года мы вовлекли в трудовую деятельность 2,3 миллиона человек. Показатели занятости среди людей от 30 и старше находятся на максимальных отметках. Основная растущая когорта – ребята 15-29 лет. Одновременно у этой же группы есть запрос на работу по полученной специальности. Максимально эффективная работа с молодежью подразумевает адресное сопровождение, трудоустройство на предприятие по специальности. Поэтому сегодня совместно с министерством науки и высшего образования и министерством просвещения реализуем пилотный проект по персональному сопровождению ребят, которые еще учатся до их успешного трудоустройства в компанию.В пилот вошли 11 субъектов Российской Федерации. Итоги подведем в июле, но уже сейчас видим рост показателей трудоустройства у участников программы. Индивидуальное сопровождение предполагает формирование персонального портфолио для ребят последнего курса обучения, которые еще не определились с будущим трудоустройством. Им подбираются вакансии у конкретных работодателей, экскурсии на конкретное производство.Некоторые субъекты уже сейчас говорят о том, что реализация пилотного проекта позволяет увеличить процент ребят, которые принимают решение остаться и трудоустроиться в своем регионе, а не переезжать в другие субъекты РФ. Мы уже четко понимаем, что пилотный проект успешен и, начиная с 1 сентября, он стартует во всех субъектах с учетом отдельных донастроек по результатам пилота.– Как вы оцениваете масштабы теневой занятости, и какова динамика по отношению к прошлому году?– В 2024 году мы разработали методику оценки теневого сектора в субъекте Российской Федерации. Эту методику мы согласовали с коллегами и рассмотрели совместно с социальными партнерами на комиссии по трудовым отношениям, которую возглавляет Татьяна Алексеевна Голикова. В соответствии с методикой сделали оценку теневого сектора для каждого региона. Наметили линейки снижения теневой занятости для каждой территории. Сейчас субъекты эти целевые показатели выполняют.У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени.– Были организованы комиссии межведомственные по выявлению теневой занятости. Насколько они эффективны и как они работают?– Конечно же, эффективность отличается от субъекта к субъекту, но в целом это эффективный инструмент. Эффективность каждой из региональных комиссий мы оцениваем с точки зрения достижения и выполнения целевых показателей, которые мы довели до коллег. Но набор инструментов и набор мероприятий для каждого субъекта самостоятельный. Чаще всего вопросы вывода из тени находятся на стыке компетенций нескольких органов государственной власти. Это и Федеральная налоговая служба, и силовой блок, и, например, Росреестр, Социальный фонд. Поэтому было принято решение выстроить систему организации работы на уровне регионов с учетом компетенций, уровня знаний и информационных баз данных различных ведомств. Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон котяков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), интервью