Рейтинг@Mail.ru
В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
07:54 20.06.2025 (обновлено: 10:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/most-2024091514.html
В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста
В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста - РИА Новости, 20.06.2025
В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста
Строительство трех коффердамов для Ленского моста началось в Якутии, подрядчики сегодня устанавливают сваи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:54:00+03:00
2025-06-20T10:35:00+03:00
экономика
река лена
санкт-петербург
дальний восток
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978465539_0:162:1601:1062_1920x0_80_0_0_2fcddf63239c1afefe2e52321c62cf9f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Строительство трех коффердамов для Ленского моста началось в Якутии, подрядчики сегодня устанавливают сваи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Работы по строительству моста через реку Лена идут полным ходом в рамках утвержденного плана-графика. В 2025 году установят сваи под опоры моста. На данном этапе на месте установлено порядка 100 свай. "Сейчас изготавливается первый из трех коффердамов, которые будут устанавливаться на русле реки. Это огромные инженерные сооружения. Каждый из этих коффердамов весит несколько тысяч тонн. Сейчас первый коффердам примерно на 60 с лишним процентов готов. Если говорить о финансировании, то финансирование этого года уже полностью поступило. Подрядчикам доведено, республика тоже финансирует. Конечно, мы просили правительство страны передвинуть сроки финансирования с 2026 года на более ранние сроки. Надеемся, при улучшении состояния бюджета определенные передвижки будут спланированы", - сказал Николаев. Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/most-2024083160.html
https://ria.ru/20250619/rfpi--2023936725.html
https://ria.ru/20250603/most-2020746380.html
река лена
санкт-петербург
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978465539_97:0:1521:1068_1920x0_80_0_0_4fa7e7c5bd70aa17aa1c28519ecff1c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, река лена, санкт-петербург, дальний восток, айсен николаев
Экономика, Река Лена, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста

В Якутии началось строительство трех коффердамов для Ленского моста

© Фото : Андрей Сорокин, ЯСИАСтроительство Ленского моста
Строительство Ленского моста - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Андрей Сорокин, ЯСИА
Строительство Ленского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Строительство трех коффердамов для Ленского моста началось в Якутии, подрядчики сегодня устанавливают сваи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
По мосту Нижнеленинское — Тунцзян могут запустить пассажирские перевозки
05:23
Работы по строительству моста через реку Лена идут полным ходом в рамках утвержденного плана-графика. В 2025 году установят сваи под опоры моста. На данном этапе на месте установлено порядка 100 свай.
"Сейчас изготавливается первый из трех коффердамов, которые будут устанавливаться на русле реки. Это огромные инженерные сооружения. Каждый из этих коффердамов весит несколько тысяч тонн. Сейчас первый коффердам примерно на 60 с лишним процентов готов. Если говорить о финансировании, то финансирование этого года уже полностью поступило. Подрядчикам доведено, республика тоже финансирует. Конечно, мы просили правительство страны передвинуть сроки финансирования с 2026 года на более ранние сроки. Надеемся, при улучшении состояния бюджета определенные передвижки будут спланированы", - сказал Николаев.
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
РФПИ станет инвестором проекта по строительству моста через Лену в Якутии
Вчера, 15:32
Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена.
По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.
Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Возведение моста через Обь в Сургуте близится к финалу
3 июня, 20:53
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаРека ЛенаСанкт-ПетербургДальний ВостокАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала