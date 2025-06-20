https://ria.ru/20250620/most-2024091514.html

В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста

В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста - РИА Новости, 20.06.2025

В Якутии началось строительство коффердамов для Ленского моста

Строительство трех коффердамов для Ленского моста началось в Якутии, подрядчики сегодня устанавливают сваи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:54:00+03:00

2025-06-20T07:54:00+03:00

2025-06-20T10:35:00+03:00

экономика

река лена

санкт-петербург

дальний восток

айсен николаев

республика саха (якутия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Строительство трех коффердамов для Ленского моста началось в Якутии, подрядчики сегодня устанавливают сваи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Работы по строительству моста через реку Лена идут полным ходом в рамках утвержденного плана-графика. В 2025 году установят сваи под опоры моста. На данном этапе на месте установлено порядка 100 свай. "Сейчас изготавливается первый из трех коффердамов, которые будут устанавливаться на русле реки. Это огромные инженерные сооружения. Каждый из этих коффердамов весит несколько тысяч тонн. Сейчас первый коффердам примерно на 60 с лишним процентов готов. Если говорить о финансировании, то финансирование этого года уже полностью поступило. Подрядчикам доведено, республика тоже финансирует. Конечно, мы просили правительство страны передвинуть сроки финансирования с 2026 года на более ранние сроки. Надеемся, при улучшении состояния бюджета определенные передвижки будут спланированы", - сказал Николаев. Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/most-2024083160.html

https://ria.ru/20250619/rfpi--2023936725.html

https://ria.ru/20250603/most-2020746380.html

река лена

санкт-петербург

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, река лена, санкт-петербург, дальний восток, айсен николаев