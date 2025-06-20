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Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд - РИА Новости, 20.06.2025
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10:08 20.06.2025 (обновлено: 10:09 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/moskva-2024118558.html
Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд
Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд - РИА Новости, 20.06.2025
Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд
Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:08:00+03:00
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москва
анастасия ракова
москино
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и на август, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году у нас уже подали на регистрацию брака 36 тысяч пар. Еще идет запись на июль и на август, а за весь летний сезон прошлого года всего было зарегистрировано 34 тысячи пар. Поэтому, скорее всего, мы побьём рекорд браков прошлого года", - рассказала Ракова. По словам вице-мэра, каждый год активно создаются новые площадки в рамках проекта мэра "Новые адреса счастья". В этом году открыты три таких площадки: Москино, территория на "Яузе", усадьба Третьякова. Кроме того, москвичам начали предлагать провести праздничные мероприятия не совсем в традиционном плане, например, уже прошли свадьбы на конях. "Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта "Лето в Москве", и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять", - добавила Ракова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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москва, анастасия ракова , москино, общество
Москва, Анастасия Ракова , Москино, Общество, Хорошие новости
Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд

Ракова: в Москве 36 тысяч пар подали заявки на регистрацию брака в летние месяцы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и на август, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году у нас уже подали на регистрацию брака 36 тысяч пар. Еще идет запись на июль и на август, а за весь летний сезон прошлого года всего было зарегистрировано 34 тысячи пар. Поэтому, скорее всего, мы побьём рекорд браков прошлого года", - рассказала Ракова.
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По словам вице-мэра, каждый год активно создаются новые площадки в рамках проекта мэра "Новые адреса счастья". В этом году открыты три таких площадки: Москино, территория на "Яузе", усадьба Третьякова. Кроме того, москвичам начали предлагать провести праздничные мероприятия не совсем в традиционном плане, например, уже прошли свадьбы на конях.
"Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта "Лето в Москве", и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять", - добавила Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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