https://ria.ru/20250620/moskva-2024118558.html

Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд

Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд - РИА Новости, 20.06.2025

Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд

Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:08:00+03:00

2025-06-20T10:08:00+03:00

2025-06-20T10:09:00+03:00

москва

анастасия ракова

москино

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33868/08/338680859_0:392:2858:2000_1920x0_80_0_0_2b180501c45e5dfbe4a770ce8e689e10.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и на август, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году у нас уже подали на регистрацию брака 36 тысяч пар. Еще идет запись на июль и на август, а за весь летний сезон прошлого года всего было зарегистрировано 34 тысячи пар. Поэтому, скорее всего, мы побьём рекорд браков прошлого года", - рассказала Ракова. По словам вице-мэра, каждый год активно создаются новые площадки в рамках проекта мэра "Новые адреса счастья". В этом году открыты три таких площадки: Москино, территория на "Яузе", усадьба Третьякова. Кроме того, москвичам начали предлагать провести праздничные мероприятия не совсем в традиционном плане, например, уже прошли свадьбы на конях. "Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта "Лето в Москве", и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять", - добавила Ракова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20241112/zags-1983215311.html

https://ria.ru/20250609/moskva-2021714014.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , москино, общество