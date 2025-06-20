https://ria.ru/20250620/moskva-2024101938.html

Анастасия Ракова: в экономике Москвы работает восемь миллионов человек

Анастасия Ракова: в экономике Москвы работает восемь миллионов человек - РИА Новости, 20.06.2025

Анастасия Ракова: в экономике Москвы работает восемь миллионов человек

В экономике Москвы работает восемь миллионов человек, при этом столичный рынок труда предлагает соискателям полмиллиона вакансий, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:00:00+03:00

2025-06-20T10:00:00+03:00

2025-06-20T10:31:00+03:00

общество

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анастасия ракова

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В экономике Москвы работает восемь миллионов человек, при этом столичный рынок труда предлагает соискателям полмиллиона вакансий, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она рассказала, сколько москвичей могут обследовать желудочно-кишечный тракт в рамках новой программы, и в каком возрасте жители столицы предпочитают вступать в брак. Беседовала Ольга Овчинникова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Анастасия Владимировна, добрый день! Мы с вами поговорим сегодня о социальном развитии столицы. В частности, о здравоохранении. С этой темы и начнем. В прошлом году в Москве были открыты Центры ментального здоровья. Расскажите о результатах за первый год работы, и кто чаще всего их посещает?– Давайте в первую очередь расскажем, что такое Центры ментального здоровья, потому что они на сегодняшний день есть только в Москве. Как говорит наш главный психиатр города, это центры, в которых мы помогаем людям с "психиатрическими простудами", если проще сказать. Это неврозы, страхи, фобии, панические атаки, психосоматические расстройства.В прошлом году мы открыли два центра. За год к нам обратилось больше 25 тысяч москвичей. Увы, в подавляющем случае это женщины, а не мужчины. Мужчин обращается только одна пятая часть. Все они трудоспособного возраста, социально-активные. И в этих центрах им помогают квалифицированные психотерапевты вместе с командой психологов. Мы видим, что центры пользуются большим спросом у жителей Москвы. Очень важно, что эти центры не работают сами по себе, они работают в команде с поликлиниками. Потому что, как правило, люди чувствуют определенные недомогания, головную боль, боль в спине, сердцебиение, ком в горле – можно бесконечно перечислять эти симптомы. Они ходят по больницам, сдают анализы, переходят от одного специалиста к другому, а никаких физиологических нарушений нет. Как раз это признаки таких психосоматических состояний, которые требуют специализированного лечения, и уже врачи поликлиники направляют людей в этот центр. Они очень комфортные, здесь работают квалифицированные специалисты. Конечно, с такими патологиями люди никогда бы не пошли в психоневрологические диспансеры, которые работают с серьезной патологией. В центрах ментального здоровья людям действительно помогают, и они чувствуют облегчение. Для нас это очень важно. Так как они пользуются спросом, мы приняли решение в ближайшие годы открыть еще два таких центра в Москве.– Также в прошлом году была запущена программа в сфере репродуктивного здоровья. По вашим оценкам, насколько она успешна?– Программе скоро будет год. Более 200 тысяч женщин уже прошли тест на фертильность, 246 женщин на сегодняшний день подвергли криоконсервации свой генетический материал и 82 участницы программы направлены на генетическое тестирование эмбрионов. Как мы и надеялись, эта программа позволила многим женщинам очень трезво посмотреть на ситуацию. Иллюзия, что родить можно в любом возрасте, у многих немножко спала. Мы видим, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели антимюллерова гормона – как раз своего запаса яйцеклеток – не стали откладывать в долгий ящик беременность. И на сегодняшний день уже 3,5 тысячи женщин встали на учет по беременности. И это, конечно, основные достижения этой программы. Мы и дальше будем ее активно развивать, популяризировать среди москвичей. Мы видим большое количество обращений от жителей других регионов. Они просят, а можно мы тоже поучаствуем в этой программе. Пока она работает только на москвичей, но дальше будем смотреть. Москва всегда являлась таким хабом оказания высококвалифицированной медицинской помощи, и мы помогаем в самых сложных ситуациях жителям других регионов.– А помимо потенциального расширения программы на регионы. Планируете ли корректировать условия участия в данной программе, например, увеличить возраст или увеличить показатель АМГ?– Эту программу мы не формировали самостоятельно. Ее в первую очередь предлагали эксперты по этому направлению. И их точка зрения, что снижение показателей результатов антимюллерова гормона или расширение возраста не даст эффекта. Потому что 40 лет и эти параметры по гормонам критически важны. Дальше эффективность этой программы будет уже минимальной, поэтому мы пока изменять параметры не планируем.– Один из новых проектов – диагностика ЖКТ. Расскажите, кто может воспользоваться этой диагностикой, и видны ли уже какие-то первые результаты?– Первые результаты пока еще не видны, мы запустили эту программу только две недели назад. Мы создали специализированные эндоскопические центры при стационарах, где люди проходят эндоскопические исследования. Плюс уже большинство поликлиник у нас вышли из ремонта, и там мы тоже создали необходимые эндоскопические мощности. Отладив все процессы, мы понимаем, что у нас есть возможности для ежедневного проведения гастро- и колоноскопии, которые мы приняли решение в проактивном порядке предложить в качестве чекапа тем москвичам, которые длительное время не проходили подобного рода исследований. Более чем миллиону москвичей в их электронных медкартах открыто бесплатное направление на гастроскопию или колоноскопию. Люди могут выбрать для себя удобное время и дату – горизонт записи 90 дней – записаться, подготовиться к этому исследованию, и получить все необходимые консультации.Мы не просто так разработали эту программу, это предложение Московского онкологического общества. Рак органов желудочно-кишечного трака – это тот вид онкологии, который максимально сложно выявить, так как очень длительный период развивается без всяких симптомов. Мы уже активно продвинулись к выявлению онкологии на ранних стадиях в этих областях. Но можно, особенно по раку кишечника, вообще не допускать развития негативного процесса, если вовремя проходить такие исследования. Поэтому мы предлагаем всем москвичам заглянуть в свою электронную медицинскую карту, посмотреть, открыто ли направление, и обязательно им воспользоваться. За первые две недели 50 тысяч человек уже записались на исследования.– Теперь немного по другой теме. Какой уровень безработицы фиксируется в Москве?– В Москве, как я уже много раз говорила, один из самых больших и диверсифицированных рынков труда. В экономике города работает восемь миллионов человек. Мы фиксируем самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда. Он составляет 1%. Это очень низкий показатель, радоваться ему нельзя. Он говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства. Конечно, как обычно, особый дефицит в промышленности, в логистике, в транспорте, в строительстве, в сфере услуг. Наверное, нет ни одной отрасли, где мы сейчас не наблюдали бы дефицит. Полмиллиона вакансий на сегодняшний день на рынке. Сегодня это рынок исключительно соискателей. Работодатели бьются за каждого работника.– Летний свадебный сезон стартовал в Москве. Планируете ли в ближайшее время пополнить список "адресов счастья" новыми площадками?– Да, в этом году у нас уже подали на регистрацию брака 36 тысяч пар. Еще идет запись на июль и на август, а за весь летний сезон прошлого года всего было зарегистрировано 34 тысячи пар. Поэтому, скорее всего, мы побьем рекорд браков прошлого года. Мы активно запускаем каждый год новые площадки в рамках проекта мэра "Новые адреса счастья". В этом году открыли тир таких площадки: это Москино, это территория на "Яузе", Усадьба Третьякова. Мы начали предлагать москвичам или реагировать на их предложение провести праздничные мероприятия не совсем в традиционном плане. Например, у нас уже прошли свадьбы на конях, есть такие любители лошадей. Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта "Лето в Москве", и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять.– Какой сейчас средний возраст вступления в брак у москвичей и москвичек?– Конечно, москвичи вступают в брак в юном возрасте. Средний возраст регистрации брака у нас от 23 до 29 лет. Если говорить про девушек, то средний возраст вступления в брак – 25, молодые люди женятся чуть попозже – около 27 лет.

https://ria.ru/20250618/moskva-2023591890.html

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https://ria.ru/20250619/moskva-2023905595.html

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Интервью заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой в рамках ПМЭФ. Полная версия Интервью заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой в рамках ПМЭФ. Полная версия 2025-06-20T10:00 true PT10M10S

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общество, москва, анастасия ракова , москино, интервью