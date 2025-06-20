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В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии - РИА Новости, 20.06.2025
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17:12 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/miting-2024309331.html
В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии
В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии - РИА Новости, 20.06.2025
В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии
Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели прошел в Риме у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:12:00+03:00
2025-06-20T17:12:00+03:00
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РИМ, 20 июн - РИА Новости. Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели прошел в Риме у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo, передает корреспондент РИА Новости. Манифестацию организовал крупный профсоюз USB, объединившийся со студенческими и левыми ассоциациями. Символом протеста стал картонный танк размером с малолитражку, который активисты установили перед зданием Leonardo. Перед группой в сотню протестующих был растянут слоган: "Опустите оружие, поднимите зарплаты". "Государство собирается повысить оборонные расходы с двух до пяти процентов в течение 10 лет. Это значит, что траты возрастут в несколько раз с нынешних 30 миллиардов евро. Они считают, что решением является превращение нашей экономики в военную", - заявил РИА Новости один из участников манифестации Гуидо Лутрарио. По его словам, на предстоящем саммите НАТО страны-участницы альянса не обязаны единодушно выступать за повышение военных расходов. "Если Испания отказалась, то и любой другой может", - сказал активист. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. Протестующие в Риме потребовали от правительства направить эти средства на здравоохранение. Программа обновления бронетанковых сил, на которую Рим потратит 8,2 миллиарда евро, позволила бы обеспечить работой 16 тысяч новых медработников в течение 5 лет, говорится на их плакатах. Манифестация приурочена к забастовке, которую совместно с USB в пятницу проводят другие крупные профсоюзы. Затронувшая различные отрасли стачка направлена против участия Италии в военных конфликтах и "геноцида палестинского населения". "Деньги на военные авантюры собираются за счет дальнейшего сокращения государственных расходов на социальное государство, начиная со здравоохранения, заработной платы, занятости, пенсий", - говорится в совместном заявлении профсоюзных объединений.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
https://ria.ru/20250620/evropa-2024208543.html
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в мире, испания, рим, мадрид, педро санчес, марк рютте, нато, италия
В мире, Испания, Рим, Мадрид, Педро Санчес, Марк Рютте, НАТО, Италия
В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии

В Риме прошел митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели

© Getty Images / Simona Granati - CorbisМитинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo в Риме
Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo в Риме - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Simona Granati - Corbis
Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo в Риме
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РИМ, 20 июн - РИА Новости. Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели прошел в Риме у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестацию организовал крупный профсоюз USB, объединившийся со студенческими и левыми ассоциациями. Символом протеста стал картонный танк размером с малолитражку, который активисты установили перед зданием Leonardo. Перед группой в сотню протестующих был растянут слоган: "Опустите оружие, поднимите зарплаты".
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"Государство собирается повысить оборонные расходы с двух до пяти процентов в течение 10 лет. Это значит, что траты возрастут в несколько раз с нынешних 30 миллиардов евро. Они считают, что решением является превращение нашей экономики в военную", - заявил РИА Новости один из участников манифестации Гуидо Лутрарио. По его словам, на предстоящем саммите НАТО страны-участницы альянса не обязаны единодушно выступать за повышение военных расходов.
«
"Если Испания отказалась, то и любой другой может", - сказал активист.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.
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Протестующие в Риме потребовали от правительства направить эти средства на здравоохранение. Программа обновления бронетанковых сил, на которую Рим потратит 8,2 миллиарда евро, позволила бы обеспечить работой 16 тысяч новых медработников в течение 5 лет, говорится на их плакатах.
Манифестация приурочена к забастовке, которую совместно с USB в пятницу проводят другие крупные профсоюзы. Затронувшая различные отрасли стачка направлена против участия Италии в военных конфликтах и "геноцида палестинского населения".
"Деньги на военные авантюры собираются за счет дальнейшего сокращения государственных расходов на социальное государство, начиная со здравоохранения, заработной платы, занятости, пенсий", - говорится в совместном заявлении профсоюзных объединений.
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