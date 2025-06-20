В Риме прошел митинг против роста военных расходов Италии
В Риме прошел митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели
© Getty Images / Simona Granati - CorbisМитинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo в Риме
© Getty Images / Simona Granati - Corbis
Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 20 июн - РИА Новости. Митинг против роста расходов итальянского бюджета на военные цели прошел в Риме у штаб-квартиры оборонного концерна Leonardo, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестацию организовал крупный профсоюз USB, объединившийся со студенческими и левыми ассоциациями. Символом протеста стал картонный танк размером с малолитражку, который активисты установили перед зданием Leonardo. Перед группой в сотню протестующих был растянут слоган: "Опустите оружие, поднимите зарплаты".
"Государство собирается повысить оборонные расходы с двух до пяти процентов в течение 10 лет. Это значит, что траты возрастут в несколько раз с нынешних 30 миллиардов евро. Они считают, что решением является превращение нашей экономики в военную", - заявил РИА Новости один из участников манифестации Гуидо Лутрарио. По его словам, на предстоящем саммите НАТО страны-участницы альянса не обязаны единодушно выступать за повышение военных расходов.
«
"Если Испания отказалась, то и любой другой может", - сказал активист.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.
Протестующие в Риме потребовали от правительства направить эти средства на здравоохранение. Программа обновления бронетанковых сил, на которую Рим потратит 8,2 миллиарда евро, позволила бы обеспечить работой 16 тысяч новых медработников в течение 5 лет, говорится на их плакатах.
Манифестация приурочена к забастовке, которую совместно с USB в пятницу проводят другие крупные профсоюзы. Затронувшая различные отрасли стачка направлена против участия Италии в военных конфликтах и "геноцида палестинского населения".
"Деньги на военные авантюры собираются за счет дальнейшего сокращения государственных расходов на социальное государство, начиная со здравоохранения, заработной платы, занятости, пенсий", - говорится в совместном заявлении профсоюзных объединений.
На Западе высмеяли панику Германии из-за России
19 июня, 20:48