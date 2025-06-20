Рейтинг@Mail.ru
У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/mishin-2024095669.html
У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции
У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции - РИА Новости, 20.06.2025
У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции
Паспорт гражданина Греции изъяли у бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина при обыске в его доме в ноябре 2024 года, следует из... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:38:00+03:00
2025-06-20T08:38:00+03:00
шоубиз
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
игорь мишин
ксения собчак
марат гельман
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985058145_0:104:3190:1898_1920x0_80_0_0_331200fc538be2db3d2c1c5728758be5.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Паспорт гражданина Греции изъяли у бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина при обыске в его доме в ноябре 2024 года, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Осведомленный источник тогда сообщал РИА Новости, что обыски у продюсера Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с лицами, обвиняемыми в пособничестве украинским террористам. Также сообщалось, что был изъят сверток, содержимое которого было направлено на экспертизу. Вскоре Мишин в одной из соцсетей заявил, что покидает свой пост в Kion "в связи с личными обстоятельствами" и уходит из медиаиндустрии. Как указано в материалах, в ходе обыска, проведенного в доме Мишина, расположенного в элитном коттеджном посёлке "Раздоры 2" в Подмосковье, следователи следственной службы УФСБ России изъяли паспорт гражданина Греческой Республики. В этой связи защита мужчины обратилась в суд с жалобой на действия следователя, в которой, среди прочего, было заявлено требование вернуть паспорт. Разбирательство по этому вопросу ещё не завершено. Адвокат Мишина не стал комментировать РИА Новости какие-либо обстоятельства, связанные с данным делом. В интервью журналистке и блогеру Ксении Собчак Мишин рассказал, что обыск у него дома прошел в рамках уголовного дела в отношении арт-менеджера и галериста Марата Гельмана*, по которому Мишин проходит в статусе свидетеля. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению, какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html
россия
московская область (подмосковье)
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985058145_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_621c595813ce50193670995f58baa3fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), игорь мишин, ксения собчак, марат гельман, греция
Шоубиз, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Игорь Мишин, Ксения Собчак, Марат Гельман, Греция
У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции

У экс-генпродюсера Kion Мишина при обыске изъяли паспорт гражданина Греции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИгорь Мишин
Игорь Мишин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Игорь Мишин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Паспорт гражданина Греции изъяли у бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина при обыске в его доме в ноябре 2024 года, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Осведомленный источник тогда сообщал РИА Новости, что обыски у продюсера Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с лицами, обвиняемыми в пособничестве украинским террористам. Также сообщалось, что был изъят сверток, содержимое которого было направлено на экспертизу. Вскоре Мишин в одной из соцсетей заявил, что покидает свой пост в Kion "в связи с личными обстоятельствами" и уходит из медиаиндустрии.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Звездные убытки: Малышева, Бузова, Ивлев и Лолита потеряли миллионы
6 марта, 14:00
Как указано в материалах, в ходе обыска, проведенного в доме Мишина, расположенного в элитном коттеджном посёлке "Раздоры 2" в Подмосковье, следователи следственной службы УФСБ России изъяли паспорт гражданина Греческой Республики. В этой связи защита мужчины обратилась в суд с жалобой на действия следователя, в которой, среди прочего, было заявлено требование вернуть паспорт. Разбирательство по этому вопросу ещё не завершено.
Адвокат Мишина не стал комментировать РИА Новости какие-либо обстоятельства, связанные с данным делом.
В интервью журналистке и блогеру Ксении Собчак Мишин рассказал, что обыск у него дома прошел в рамках уголовного дела в отношении арт-менеджера и галериста Марата Гельмана*, по которому Мишин проходит в статусе свидетеля. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению, какому именно, не уточнялось.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после "голой вечеринки"
8 июня 2024, 05:28
 
ШоубизПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Игорь МишинКсения СобчакМарат ГельманГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала