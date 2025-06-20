https://ria.ru/20250620/mishin-2024095669.html

У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции

У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции - РИА Новости, 20.06.2025

У экс-генпродюсера Kion изъяли паспорт гражданина Греции

Паспорт гражданина Греции изъяли у бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина при обыске в его доме в ноябре 2024 года, следует из... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:38:00+03:00

2025-06-20T08:38:00+03:00

2025-06-20T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Паспорт гражданина Греции изъяли у бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина при обыске в его доме в ноябре 2024 года, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Осведомленный источник тогда сообщал РИА Новости, что обыски у продюсера Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с лицами, обвиняемыми в пособничестве украинским террористам. Также сообщалось, что был изъят сверток, содержимое которого было направлено на экспертизу. Вскоре Мишин в одной из соцсетей заявил, что покидает свой пост в Kion "в связи с личными обстоятельствами" и уходит из медиаиндустрии. Как указано в материалах, в ходе обыска, проведенного в доме Мишина, расположенного в элитном коттеджном посёлке "Раздоры 2" в Подмосковье, следователи следственной службы УФСБ России изъяли паспорт гражданина Греческой Республики. В этой связи защита мужчины обратилась в суд с жалобой на действия следователя, в которой, среди прочего, было заявлено требование вернуть паспорт. Разбирательство по этому вопросу ещё не завершено. Адвокат Мишина не стал комментировать РИА Новости какие-либо обстоятельства, связанные с данным делом. В интервью журналистке и блогеру Ксении Собчак Мишин рассказал, что обыск у него дома прошел в рамках уголовного дела в отношении арт-менеджера и галериста Марата Гельмана*, по которому Мишин проходит в статусе свидетеля. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению, какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), игорь мишин, ксения собчак, марат гельман, греция