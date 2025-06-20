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Мединский в шутку посоветовал жить на два дня пораньше

Мединский в шутку посоветовал жить на два дня пораньше - РИА Новости, 20.06.2025

Мединский в шутку посоветовал жить на два дня пораньше

Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. "Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, владимир мединский, экономика, биржа, общество