https://ria.ru/20250620/lezhnev-2024080352.html

Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области

Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области - РИА Новости, 20.06.2025

Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области

Арестованный по делу о мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения Сергей Лежнев остается советником губернатора... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:43:00+03:00

2025-06-20T04:43:00+03:00

2025-06-20T04:43:00+03:00

происшествия

орловская область

санкт-петербург

андрей клычков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения Сергей Лежнев остается советником губернатора Орловской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Клычков. Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов – по версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Впоследствии против него возбудили дело об организации преступного сообщества. "Он пока продолжает (оставаться советником – прим. ред.), но я все-таки считаю, что у нас суд принимает решение о виновности человека", - сказал глава региона, отвечая на вопрос, остается ли Лежнев советником губернатора Орловской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/sud--2022288641.html

https://ria.ru/20250610/eks-deputat-2022027562.html

орловская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орловская область, санкт-петербург, андрей клычков