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Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области - РИА Новости, 20.06.2025
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04:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/lezhnev-2024080352.html
Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области
Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области - РИА Новости, 20.06.2025
Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области
Арестованный по делу о мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения Сергей Лежнев остается советником губернатора... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:43:00+03:00
2025-06-20T04:43:00+03:00
происшествия
орловская область
санкт-петербург
андрей клычков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения Сергей Лежнев остается советником губернатора Орловской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Клычков. Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов – по версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Впоследствии против него возбудили дело об организации преступного сообщества. "Он пока продолжает (оставаться советником – прим. ред.), но я все-таки считаю, что у нас суд принимает решение о виновности человека", - сказал глава региона, отвечая на вопрос, остается ли Лежнев советником губернатора Орловской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/sud--2022288641.html
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орловская область
санкт-петербург
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Дарья Буймова
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происшествия, орловская область, санкт-петербург, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Санкт-Петербург, Андрей Клычков
Арестованный Лежнев остается советником главы Орловской области

Арестованный по делу о мошенничестве Лежнев остается советником губернатора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения Сергей Лежнев остается советником губернатора Орловской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Клычков.
Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов – по версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Впоследствии против него возбудили дело об организации преступного сообщества.
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"Он пока продолжает (оставаться советником – прим. ред.), но я все-таки считаю, что у нас суд принимает решение о виновности человека", - сказал глава региона, отвечая на вопрос, остается ли Лежнев советником губернатора Орловской области.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Олег Михеев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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ПроисшествияОрловская областьСанкт-ПетербургАндрей Клычков
 
 
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