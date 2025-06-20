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В Братиславе захоронили останки советского летчика

В Братиславе захоронили останки советского летчика - РИА Новости, 20.06.2025

В Братиславе захоронили останки советского летчика

Останки советского летчика, погибшего в ходе воздушного боя над территорией Словакии в 1945 году, захоронили с почестями на мемориальном комплексе Славин в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:59:00+03:00

2025-06-20T20:59:00+03:00

2025-06-20T20:59:00+03:00

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день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Останки советского летчика, погибшего в ходе воздушного боя над территорией Словакии в 1945 году, захоронили с почестями на мемориальном комплексе Славин в Братиславе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк. "Двадцать второго июня отмечается День памяти и скорби, напоминающий ныне живущим поколениям о начале Великой Отечественной войны - тяжелейшего этапа во многовековой истории нашего Отечества. В канун этой траурной даты на холме Славин - главном военно-мемориальном комплексе словацкой столицы - состоялась церемония захоронения останков младшего лейтенанта Петра Андреевича Филатова, 1921 года рождения, летчика-истребителя, павшего в воздушном бою над словацкой территорией 27 марта 1945 года", - рассказал Житнюк. По его словам, "останки офицера были обнаружены вместе с фрагментами самолета при проведении поисковых работ и погребены теперь в Братиславе с отданием воинских почестей в присутствии посла России и других сотрудников дипмиссии". "По православному обычаю на могиле была совершена заупокойная лития. Российские дипломаты возложили венок к центральному монументу мемориала, помянув 27 миллионов советских людей, погибших на фронте, замученных в гитлеровских концлагерях и на оккупированных территориях, умерших от голода и лишений", - проинформировал Житнюк. Он сообщил, что дипломаты посольства также принесли цветы к находящемуся в населенном пункте Алекшинце (Нитрянский край) памятнику нацистского геноцида славян. В посольстве России словацким гражданам-активистам поискового и мемориального движения были вручены медали "За увековечивание памяти погибших защитников Отечества". Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.

https://ria.ru/20250620/slovakiya-2024407316.html

https://ria.ru/20250619/pobeda-2023930972.html

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