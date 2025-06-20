https://ria.ru/20250620/krym-2024124759.html

Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым

Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым - РИА Новости, 20.06.2025

Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым

Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:25:00+03:00

2025-06-20T10:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Иностранные граждане, причем особенно в последние буквально два года, столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым. Такого давления не было с 2014 по 2022 год. И вот после 2022 года их просто стали преследовать", - сказал Константинов. При этом, по его словам, у Крыма есть устойчивый пул друзей среди иностранцев. "При визите в Крым их удивляют преобразования, которые произошли после 2014 года. Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и благоустройство территорий: школы, больницы, детские садики. Крым действительно стал одной из витрин России", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023779867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон, в мире