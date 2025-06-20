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Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:25 20.06.2025 (обновлено: 10:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/krym-2024124759.html
Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым
Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым - РИА Новости, 20.06.2025
Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым
Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:25:00+03:00
2025-06-20T10:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Иностранные граждане, причем особенно в последние буквально два года, столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым. Такого давления не было с 2014 по 2022 год. И вот после 2022 года их просто стали преследовать", - сказал Константинов. При этом, по его словам, у Крыма есть устойчивый пул друзей среди иностранцев. "При визите в Крым их удивляют преобразования, которые произошли после 2014 года. Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и благоустройство территорий: школы, больницы, детские садики. Крым действительно стал одной из витрин России", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023779867.html
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республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон, в мире
ПМЭФ-2025, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН, В мире
Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым

Константинов: иностранцев с 2022 г начали преследовать за желание посетить Крым

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Иностранные граждане, причем особенно в последние буквально два года, столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым. Такого давления не было с 2014 по 2022 год. И вот после 2022 года их просто стали преследовать", - сказал Константинов.
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При этом, по его словам, у Крыма есть устойчивый пул друзей среди иностранцев.
"При визите в Крым их удивляют преобразования, которые произошли после 2014 года. Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и благоустройство территорий: школы, больницы, детские садики. Крым действительно стал одной из витрин России", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Республика КрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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