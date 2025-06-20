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Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025

Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:24:00+03:00

2025-06-20T09:24:00+03:00

2025-06-20T10:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ."Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", — рассказал он.Министр уточнил, что эта норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей тоже будет нормирована.Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250516/uchebnik-2017480148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование