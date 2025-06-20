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Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:24:00+03:00
2025-06-20T09:24:00+03:00
2025-06-20T10:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ."Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", — рассказал он.Министр уточнил, что эта норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей тоже будет нормирована.Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
Кравцов: с 1 сентября в школах введут единые требования к изучению предметов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
«
"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", — рассказал он.
Министр уточнил, что эта норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей тоже будет нормирована.
Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.
В мае Кравцов
рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.