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Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:24 20.06.2025 (обновлено: 10:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024101667.html
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов - РИА Новости, 20.06.2025
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:24:00+03:00
2025-06-20T10:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.&quot;Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится&quot;, — рассказал он.Министр уточнил, что эта норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей тоже будет нормирована.Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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общество, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов

Кравцов: с 1 сентября в школах введут единые требования к изучению предметов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики на уроке
Ученики на уроке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. С нового учебного года вступят в силу единые требования к изучению всех школьных предметов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
«

"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", — рассказал он.

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Министр уточнил, что эта норма синхронизирована с Трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей тоже будет нормирована.
Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.
В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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