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Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2025
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10:24 20.06.2025 (обновлено: 11:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kotyakov-2024123941.html
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2025
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков
Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:24:00+03:00
2025-06-20T11:02:00+03:00
общество
россия
антон котяков
новый год
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ."В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же", — сказал собеседник агентства.Министр подчеркнул, что при формировании календаря руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
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общество, россия, антон котяков, новый год, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Новый год, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

Котяков: Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Москве
Новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же", — сказал собеседник агентства.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика
Министр подчеркнул, что при формировании календаря руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ОбществоРоссияАнтон КотяковНовый годМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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