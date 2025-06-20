https://ria.ru/20250620/kotyakov-2024123941.html

Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков - РИА Новости, 20.06.2025

Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:24:00+03:00

2025-06-20T10:24:00+03:00

2025-06-20T11:02:00+03:00

общество

россия

антон котяков

новый год

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995909901_0:80:2503:1488_1920x0_80_0_0_e8f363dcb5cbd59fe8468d7b9bd993d0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ."В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же", — сказал собеседник агентства.Министр подчеркнул, что при формировании календаря руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков, новый год, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)