https://ria.ru/20250620/izrail-2024189823.html

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану, пишет Ynet

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану, пишет Ynet - РИА Новости, 20.06.2025

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану, пишет Ynet

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по иранской территории, сообщил Ynet. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:48:00+03:00

2025-06-20T12:48:00+03:00

2025-06-20T15:07:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по иранской территории, сообщил Ynet."Министр обороны Кац отдал приказ армии усилить атаки по объектам режима в Иране", — говорится в публикации.Главное:В четверг израильская армия атаковала ядерные объекты в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удары и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, израиль, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте