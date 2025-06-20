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WSJ узнал траты Израиля на войну с Ираном - РИА Новости, 20.06.2025
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10:07 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/izrail-2024118136.html
WSJ узнал траты Израиля на войну с Ираном
WSJ узнал траты Израиля на войну с Ираном - РИА Новости, 20.06.2025
WSJ узнал траты Израиля на войну с Ираном
Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на военные действия на территории Ирана, на один месяц войны в Иране может уйти примерно 12 миллиардов долларов,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:07:00+03:00
2025-06-20T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на военные действия на территории Ирана, на один месяц войны в Иране может уйти примерно 12 миллиардов долларов, отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. Как отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов, стоимость средств перехвата ракет может достичь до 200 миллионов долларов в день. Также восстановление страны после ударов Ирана может составить по меньшей мере 400 миллионов долларов. Газета отмечает, что такие траты могут ухудшить возможность Израиля вести долгую войну с Ираном. "На конфликт Израиля с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов. Как рассказал газете эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, каждый случай активации израильской системы ПВО "Праща Давида" стоит примерно 700 миллионов долларов. Использование другой системы ПВО "Стрела 3" составляет около четырех миллионов за перехват одной ракеты. Калински добавил газете, что еще одной статьей расходов армии Израиля является содержание и использование истребителей F-35. Так стоимость одного часа полета составляет примерно десять тысяч долларов. "Война с Ираном, которая продлится один месяц, будет стоить около 12 миллиардов долларов", - отмечает газета со ссылкой на подсчеты израильского университета Райхмана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, f-35, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, F-35, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
WSJ узнал траты Израиля на войну с Ираном

WSJ: на войну с Ираном Израиль тратит сотни миллионов долларов в день

© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на военные действия на территории Ирана, на один месяц войны в Иране может уйти примерно 12 миллиардов долларов, отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
Как отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов, стоимость средств перехвата ракет может достичь до 200 миллионов долларов в день. Также восстановление страны после ударов Ирана может составить по меньшей мере 400 миллионов долларов. Газета отмечает, что такие траты могут ухудшить возможность Израиля вести долгую войну с Ираном.
Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот рядом с Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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"На конфликт Израиля с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов.
Как рассказал газете эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, каждый случай активации израильской системы ПВО "Праща Давида" стоит примерно 700 миллионов долларов. Использование другой системы ПВО "Стрела 3" составляет около четырех миллионов за перехват одной ракеты.
Калински добавил газете, что еще одной статьей расходов армии Израиля является содержание и использование истребителей F-35. Так стоимость одного часа полета составляет примерно десять тысяч долларов.
"Война с Ираном, которая продлится один месяц, будет стоить около 12 миллиардов долларов", - отмечает газета со ссылкой на подсчеты израильского университета Райхмана.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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