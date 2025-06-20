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Устранение лидера Ирана стало бы благом, заявил президент Израиля Герцог

Устранение лидера Ирана стало бы благом, заявил президент Израиля Герцог - РИА Новости, 20.06.2025

Устранение лидера Ирана стало бы благом, заявил президент Израиля Герцог

Израиль не рассматривает верховного лидера Ирана Али Хаменеи как прямую цель своих ударов и не задается целью сменить власть в стране, утверждает президент... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:54:00+03:00

2025-06-20T00:54:00+03:00

2025-06-20T01:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль не рассматривает верховного лидера Ирана Али Хаменеи как прямую цель своих ударов и не задается целью сменить власть в стране, утверждает президент Израиля Ицхак Герцог.Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, заявив порталу Ynet, что тот "не может продолжать существовать". До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопрос о том, собирается ли Израиль атаковать верховного лидера Ирана, заявил, что израильские власти "делают то, что необходимо"."Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим... Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привел бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана", - заявил президент Израиля в интервью медиаконцерну Axel Springer, которому принадлежит издание Politico.Герцог подчеркнул, что Израиль не исключает дипломатического решения конфликта с Ираном. Комментируя возможность, что США не присоединятся к конфликту, он сказал, что Израиль "знает, что делать", отмечает Politico.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ицхак герцог, axel springer , магатэ, исраэль кац, али хаменеи, сша