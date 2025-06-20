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США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета - РИА Новости, 20.06.2025
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22:41 20.06.2025 (обновлено: 23:55 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/iran-2024418714.html
США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета
США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета - РИА Новости, 20.06.2025
США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета
США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:41:00+03:00
2025-06-20T23:55:00+03:00
сша
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана, выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.C-5M Super Galaxy — крупнейший военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, он используется для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.Сегодня издание Aviationist написало, что США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html
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сша, иран, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
США, Иран, В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана, выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.
  • Первый самолет с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 мск.
  • Затем его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии.
  • Спустя шесть часов (около 09:45 мск) он вылетел обратно в Италию 20 июня.
  • Самолет приземлился в Авиано в 15:15 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
Вчера, 14:22
  • Второй борт с номером 85-0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в Германии 20 июня в 08:26 мск.
  • Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 мск.
  • Самолет находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией.
  • Борт следовал на высоте около 3,3 километра со скоростью порядка 368 узлов курсом 78 градусов.
  • Пункт назначения указан не был.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон
Вчера, 15:25
C-5M Super Galaxy — крупнейший военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, он используется для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.
Сегодня издание Aviationist написало, что США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: угроза закрытия, значение для Ирана и всего мира
Вчера, 20:24

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
  • Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
  • В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителей и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
  • В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тегеран советует США не вмешиваться в конфликт с Израилем, заявил МИД Ирана
19 июня, 10:15
 
СШАИранВ миреИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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