https://ria.ru/20250620/iran-2024418714.html

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета - РИА Новости, 20.06.2025

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:41:00+03:00

2025-06-20T22:41:00+03:00

2025-06-20T23:55:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана, выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.C-5M Super Galaxy — крупнейший военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, он используется для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.Сегодня издание Aviationist написало, что США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток.Обострение ирано-израильского конфликта

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https://ria.ru/20250620/makron-2024252963.html

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сша, иран, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте