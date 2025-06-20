США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M
- Первый самолет с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 мск.
- Затем его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии.
- Спустя шесть часов (около 09:45 мск) он вылетел обратно в Италию 20 июня.
- Самолет приземлился в Авиано в 15:15 мск.
- Второй борт с номером 85-0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в Германии 20 июня в 08:26 мск.
- Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 мск.
- Самолет находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией.
- Борт следовал на высоте около 3,3 километра со скоростью порядка 368 узлов курсом 78 градусов.
- Пункт назначения указан не был.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
- Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
- В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителей и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
- В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.