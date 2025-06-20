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Иран снял часть ограничений на доступ в интернет - РИА Новости, 20.06.2025
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17:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/iran-2024306076.html
Иран снял часть ограничений на доступ в интернет
Иран снял часть ограничений на доступ в интернет - РИА Новости, 20.06.2025
Иран снял часть ограничений на доступ в интернет
Власти Ирана сняли часть ограничений на использование интернета, за пределами страны работают иранские мессенджеры, ими можно воспользоваться для связи с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:05:00+03:00
2025-06-20T17:05:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Власти Ирана сняли часть ограничений на использование интернета, за пределами страны работают иранские мессенджеры, ими можно воспользоваться для связи с родственниками внутри государства, следует из заявления министерства связи исламской республики. "Благодаря реализованным мерам иранцы, находящиеся за рубежом, получили доступ к внутрииранским мессенджерам и возможность устанавливать связь со своими семьями и знакомыми внутри страны… Кроме того, благодаря предпринятым мерам со вчерашнего вечера были сняты некоторые ограничения на доступ в интернет", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского правительства. Отмечается, что на данный момент граждане Ирана могут пользоваться такими мессенджерами, как Bale, Rubika, Eta, Sorush и другими для обмена сообщениями. При этом представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани также отметила, что Иран в случае необходимости полностью отключит доступ к сети и перейдёт на местный иранский интернет. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html
https://ria.ru/20230202/iran-1849274845.html
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В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран снял часть ограничений на доступ в интернет

Минсвязи: Иран снял часть ограничений на использование интернета за рубежом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Власти Ирана сняли часть ограничений на использование интернета, за пределами страны работают иранские мессенджеры, ими можно воспользоваться для связи с родственниками внутри государства, следует из заявления министерства связи исламской республики.
"Благодаря реализованным мерам иранцы, находящиеся за рубежом, получили доступ к внутрииранским мессенджерам и возможность устанавливать связь со своими семьями и знакомыми внутри страны… Кроме того, благодаря предпринятым мерам со вчерашнего вечера были сняты некоторые ограничения на доступ в интернет", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского правительства.
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Отмечается, что на данный момент граждане Ирана могут пользоваться такими мессенджерами, как Bale, Rubika, Eta, Sorush и другими для обмена сообщениями.
При этом представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани также отметила, что Иран в случае необходимости полностью отключит доступ к сети и перейдёт на местный иранский интернет.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Человек за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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