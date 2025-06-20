https://ria.ru/20250620/iran-2024116430.html

WP узнала, о чем Иран предупредил Катар

WP узнала, о чем Иран предупредил Катар - РИА Новости, 20.06.2025

WP узнала, о чем Иран предупредил Катар

Иранские чиновники предупредили Катар, что базы США в районе Персидского залива могут стать целями Тегерана в ответ на предполагаемую атаку США, сообщает газета РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:05:00+03:00

2025-06-20T10:05:00+03:00

2025-06-20T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Иранские чиновники предупредили Катар, что базы США в районе Персидского залива могут стать целями Тегерана в ответ на предполагаемую атаку США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. Ранее посольство США в Катаре в качестве меры предосторожности ограничило своим сотрудникам доступ на авиабазу "Аль-Удейд" в связи с продолжающимися военными действиями в регионе. Иранское агентство Tasnim также опубликовало инфографику, где показан список военных баз США в регионе Ближнего Востока, находящихся в зоне попадания иранских ракет. "На этой неделе иранские чиновники предупредили катарцев, что базы США в Заливе станут законными целями в рамках ответа на американскую атаку", - говорится в материале Washington Post. Как утверждает газета, посольства и дипломатические корпуса США в регионе тоже могут стать целями Тегерана. Также газета пишет, что связанные с Ираном вооруженные группы могут стать угрозой для американских сотрудников и для интересов США в регионе. Телеканал CBS ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому центру по обогащения урана в Фордо, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия в кратчайшие сроки. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте