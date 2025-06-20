https://ria.ru/20250620/iran-2024094551.html

СМИ: на севере Ирана прогремел взрыв после атаки

СМИ: на севере Ирана прогремел взрыв после атаки - РИА Новости, 20.06.2025

СМИ: на севере Ирана прогремел взрыв после атаки

В промзоне города Решт на севере Ирана прогремел взрыв, сообщило IRNA. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:25:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. В промзоне города Решт на севере Ирана прогремел взрыв, сообщило IRNA."Ранним утром районы промышленного городка Сепидруд в Реште подверглись нападению враждебных сил", — приводит агентство слова замглавы губернатора провинции Гилян.По данным СМИ, сейчас оценивают ущерб от атаки.ЦАХАЛ также заявила, что израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране.Как пишет Times of Israel, в свою очередь, иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Сообщалось о шести пострадавших.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара иранской ракеты рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева Иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля, пишет Times of Israel. В соцсетях публикуют кадры, предположительно, с места прилета. 2025-06-20T08:25 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив, microsoft corporation, тегеран (город)